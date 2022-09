Neeraj Chopra remporte le trophée historique de la Diamond League

L’athlète superstar indien Neeraj Chopra a de nouveau fait la une des journaux en remportant une autre victoire colossale lors de la finale de la Diamon League à Zurich, en Suisse, remportant un premier trophée de la Diamond League avec une tentative massive de 88,44 m.

Chopra a commencé sa soirée avec un lancer fautif et a été placé au bas de la pile après que tous les finalistes aient épuisé leur première tentative.

Mais, Chopra a réagi immédiatement alors qu’elle parcourait une distance massive de 88,44 m lors de sa deuxième tentative de la nuit pour dépasser tous ses concurrents alors qu’il sautait au sommet du classement sans trop de retard.

Chopra a dicté le tempo avant la troisième tentative alors qu’il réussissait à faire atterrir le javelot à 88,00 m du point de lancement pour rester au sommet des gradins.

Avec deux lancers atteignant la barre des 88,00 m et plus, Chopra était au-dessus de la concurrence après trois lancers et était bien parti pour remporter le trophée de la Diamond League. Une première historique pour l’homme de Khandra.

Le numéro de tentative de l’Indien quatre le jour ont parcouru une distance de 86,11 m et à ce stade, le joueur de 24 ans était confortablement assis en tête du classement.

Alors que le concurrent le plus proche de Chopra, Vadlejch avait du mal à atteindre la barre des 87 m , avec sa meilleure tentative de la nuit à 86,94 m, l’Indien a continué à pousser et a effectué des lancers réguliers. Et son cinquième lancer était un impressionnant lancer de 87,00 m.

Après la fin de cinq tentatives, à l’exception d’un grêle marie réussi de ses coéquipiers finalistes, Chopra naviguait pour revendiquer le trophée de la Ligue de diamant qui ressemblait à un simple formalité sans qu’aucun finaliste ne puisse pousser l’Indien dans la soirée.

