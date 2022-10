Neeraj Chopra remporte la plus haute distinction dans la catégorie Sports

Le champion olympique Neeraj Chopra a reçu jeudi le prix CNN-News18 de l’Indien de l’année 2022 pour la catégorie sport des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Thakur. Le lanceur de javelot qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 est entré dans l’histoire avec son lancer de 87,58 m, devenant le deuxième Indien à remporter l’or individuel aux Jeux olympiques et la première médaille d’athlétisme pour le pays.

Chopra a ensuite ajouté plus d’éclat à sa légende grandissante en devenant le premier Indien à remporter une médaille d’argent aux Championnats du monde qui se sont tenus en juillet de cette année. Avec un superbe lancer de 89,30 m, le joueur de 24 ans a battu son propre record national et l’a placé deuxième dans un peloton de stars aux Jeux Paavo Nurmi à Turku.

Neeraj Chopra a remercié pour le prix et a déclaré qu’il avait appris à persévérer dans ses efforts pour améliorer ses performances malgré la médaille d’or après avoir appris des athlètes qui l’entouraient. « Défaire le titre est le plus grand exploit », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il travaillait dur pour rendre l’athlétisme et l’Inde fiers.

Saluant Chopra, le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a déclaré que seuls ceux qui gagnent savent combien de travail acharné a été nécessaire pour réussir. “Même après avoir remporté la médaille (d’or), il reste ancré et s’est préparé à gagner plus de médailles, ce qui est sa plus grande spécialité. Le pays tout entier est fier de lui », a-t-il déclaré.

Les nominés pour la catégorie sport comprenaient Achanta Sharath Kamal, Lakshya Sen, Neeraj Chopra, Nikhat Zareen et R Praggnanandhaa.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici