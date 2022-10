Neeraj Chopra ravit les fans avec ses talents de garba à Vadodara avant les 36e Jeux nationaux

Neeraj Chopra est sans doute le plus grand olympien indien. Les réalisations étonnantes de Neeraj au javelot masculin en si peu de temps l’ont fait aimer des masses.

Depuis sa victoire historique aux Jeux olympiques de Tokyo, Neeraj a suscité l’adulation de tout le pays. Cette adulation était visible lorsqu’il s’est joint aux célébrations en cours de Garba pendant Navratri dans l’un des lieux les plus célèbres de Vadodara. Sports Authority of India (SAI) a partagé une vidéo réconfortante de Neeraj du site Garba de Vadodara sur Twitter. Dans la vidéo, on peut voir Neeraj interagir avec la foule bruyante depuis une scène.

est le Golden Boy @Neeraj_chopra1 assiste à la soirée spéciale Garba #Vadodara parmi des milliers de personnes L’enthousiasme et les célébrations au terrain de garba se sont multipliés lorsqu’il a surpris ses fans sur place#36eJeux nationaux #Jeuxnationaux2022 pic.twitter.com/VYxyhIFwIM – Médias SAI (@Media_SAI) 28 septembre 2022

EXCLUSIF Médaillé d’or olympique et champion du monde @Neeraj_chopra1 se joint à profiter de garba dans #Vadodaraqui fait partie des célébrations de Navratra au Gujarat, lors de sa visite pour le #36eJeux nationaux pic.twitter.com/Zj0UDpbw3l – Médias SAI (@Media_SAI) 28 septembre 2022

Les internautes ont fait l’éloge de la délicieuse vidéo de SAI. Neeraj est en visite au Gujarat pour assister à la cérémonie d’ouverture des 36e Jeux nationaux.

Des athlètes distingués comme Neeraj Chopra et PV Sindhu honoreront l’événement fastueux qui aura lieu à Ahmedabad le 29 septembre. Il convient de noter que Chopra ne participera pas aux Jeux nationaux cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Neeraj a écrit l’histoire en devenant le premier Indien à remporter la finale de la Diamond League 2022 en Suisse.

Neeraj Chopra a devancé le champion de la Ligue de diamant 2016 et médaillé d’argent de Tokyo 2020, Jakub Vadlejch, de la République tchèque, pour remporter le prestigieux titre. En juillet, Neeraj avait rendu le pays fier en remportant l’argent aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, aux États-Unis.

Le charmant joueur de 24 ans possède maintenant une collection enviable de médailles qui comprend des médailles d’or aux Championnats du monde juniors (2016), aux Championnats asiatiques (2017), aux Jeux du Commonwealth (2018), aux Jeux asiatiques (2018) et aux Jeux olympiques (2021).

Au cours des 15 derniers mois. Neeraj Chopra est devenu l’icône sportive la plus vénérée de l’Inde. L’incroyable parcours de Neeraj a inspiré plusieurs jeunes à faire de l’athlétisme. Neeraj est passé d’un enfant dodu qui a commencé l’athlétisme pour perdre du poids et a fini par être le premier médaillé d’or olympique en athlétisme de l’Inde. Neeraj Chopra est vraiment la superstar que l’athlétisme indien attendait depuis de nombreuses décennies.

