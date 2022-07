Neeraj Chopra “ravi” avec l’argent historique, tire les leçons d’une finale difficile

Le champion du lancer de javelot des Jeux olympiques de Tokyo, Neeraj Chopra, qui a remporté la médaille d’argent historique aux Championnats du monde d’athlétisme de 2022, est ravi de sa performance et a remercié tout le monde pour son soutien, ajoutant que la finale difficile a été une bonne expérience d’apprentissage pour lui.

Avec son meilleur lancer de 88,13 m, Neeraj a remporté l’argent et a mis fin à l’attente de 19 ans de l’Inde pour une médaille aux Championnats du monde d’athlétisme. Il s’agissait de la deuxième médaille de l’Inde aux Championnats du monde et du premier podium depuis qu’Anju Bobby George a remporté une médaille de bronze au saut en longueur à Paris en 2003.

« Je me sens vraiment bien aujourd’hui d’avoir remporté une médaille d’argent pour le pays. L’année prochaine encore, nous avons les Championnats du monde et l’objectif sera de faire mieux là-bas. Un grand merci à SAI, à la fédération et au gouvernement qui nous ont soutenus et nous ont donné un entraîneur étranger et nous ont envoyés à l’étranger pour nous entraîner. J’espère que dans tous les sports, nous continuerons à être soutenus et à progresser », a déclaré Neeraj après ses exploits aux Championnats du monde.

A LIRE AUSSI | Neeraj Chopra crée l’histoire et remporte l’argent du javelot masculin aux Championnats du monde d’athlétisme 2022

L’Indien de 24 ans, qui s’est qualifié pour la finale du lancer du javelot masculin de l’Oregon 2022 grâce à une marque de 88,39 m lors de la qualification, a pris un départ décevant avec une faute.

Ayant besoin de battre son record personnel et le record national de 89,94 m, établi à la Stockholm Diamond League le mois dernier, pour un tir vers l’or, Neeraj a affiché 82,39 m et 86,37 m avec ses deuxième et troisième tentatives, respectivement. Cependant, il était encore à court d’une position de médaille après la troisième série de lancers.

« Lors des trois premiers lancers, je ne me sentais pas bien. Mon échauffement n’a pas été bon. J’ai senti quelque chose dans mon aine pendant le lancer, mais je pense que ça va », a déclaré l’as indien.

L’athlète vedette a également mentionné que les conditions venteuses étaient difficiles et qu’il en a tiré des leçons.

« Les conditions n’étaient pas excellentes, il y avait beaucoup de vent. Mais je sentais que j’obtiendrais un bon lancer. Ce fut une bonne expérience aujourd’hui. Aussi pour lancer avec un tel vent, j’ai appris quelque chose de cela », a-t-il déclaré.

A LIRE AUSSI | « J’essaierai de changer la couleur de la médaille la prochaine fois » : Neeraj Chopra s’ouvre après avoir écrit l’histoire – REGARDER

Chopra s’est finalement hissé dans le trio de tête avec une quatrième tentative à 88,13 m qui l’a vu devancer le Tchèque Jakub Vadlejch et l’Allemand Julian Weber pour la médaille d’argent. Le champion des Jeux olympiques de Tokyo a commis une faute lors de ses cinquième et sixième tentatives, mais en a fait assez pour que l’Inde remporte sa première médaille d’argent aux Championnats du monde.

«Après le quatrième lancer, j’ai ressenti une gêne à la cuisse. (Sa cuisse était sanglée). Après le quatrième lancer, je n’ai pas pu lancer autant d’efforts que je l’aurais souhaité. Je saurai si je vais bien le matin », a déclaré Chopra à propos de sa forme physique.

Parlant de la barre des 90 m et de son grand rival Anderson Peters de Grenade, qui a remporté la médaille d’or avec son meilleur effort de 90,54 m lors de la finale au Hayward Field, l’Indien a déclaré que son adversaire avait déployé beaucoup d’efforts.

« Le lancer de 90 mètres n’est pas facile, Peters a fait beaucoup d’efforts. Je n’arrête pas de dire que chaque athlète a sa journée. Chaque compétition est différente pour chaque athlète. Nous ne devrions pas comparer les athlètes », a-t-il déclaré.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici