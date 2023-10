« Neeraj Chopra peut stimuler toute une génération », déclare Ashton Eaton, double champion olympique

La 18e édition du semi-marathon de Delhi a célébré ici certains des champions des Jeux asiatiques lors de l’événement « Au-delà de la ligne d’arrivée ». Les médaillés des Jeux asiatiques HS Prannoy, Priti Lamba, Annu Rani, Kartik Kumar, Saurav Ghosal et Aishwary Pratap Singh Tomar étaient présents à l’événement en présence de Suma Shirur, lauréate du prix Dronacharya.

« Jusqu’en 2018, les choses allaient bien. Après cela, les choses ont commencé à se détériorer, des blessures et des problèmes de santé ont fait dérailler ma progression. Mais c’est là que le soutien de beaucoup de gens m’a aidée, m’a fait croire que ce n’est pas fini, et comprendre que le sport est comme ça. Il y aura des moments difficiles, mais il faudra continuer à travailler dur. Après la pandémie de Covid-19, j’ai décidé de redémarrer et de recommencer. Tout le travail que j’ai accompli au fil des années a porté ses fruits et l’expérience m’a appris à gérer mon corps », a déclaré HS Prannoy.

La médaillée d’or des Jeux asiatiques Annu Rani, l’un des coureurs de fond les plus rapides d’Asie, Kartik Kumar, et le vétéran décoré Saurav Ghosal ont parlé de leur détermination et de leur discipline, qui les ont aidés à briser quelques plafonds de verre.

« Je me suis battu avec ma fédération pour me permettre d’aller m’entraîner à l’étranger. Cependant, je n’ai pas bien commencé le relais, perdant une série de compétitions. Mais j’étais concentré sur la victoire aux Jeux asiatiques, c’était un combat ou une mort pour moi, et finalement j’ai pu me montrer à la hauteur à Hangzhou et gagner contre un ancien champion olympique et mondial. Tout cela était dû au travail acharné et aux heures passées auparavant », a déclaré Annu Rani.

Une autre personne qui sait tout sur la façon de gravir les échelons en tant qu’athlète et qui bénéficie d’un certain soutien du système est le double champion olympique Ashton Eaton. L’as américain est toujours le seul athlète à avoir franchi à deux reprises la barre des 9 000 points dans un décathlon.

« C’est Michael Johnson, qui a stimulé toute une génération avec ses pointes dorées et ses performances merveilleuses, et Neeraj Chopra peut certainement faire cela avec l’athlétisme indien, et parfois c’est exactement ce dont vous avez besoin. Le sport consiste à célébrer le potentiel humain et à exprimer ce dont nous sommes capables. Et nous voulons toujours nous améliorer, il s’agit du potentiel humain, il s’agit de découvrir ce potentiel et de le partager avec le monde aussi », a déclaré Ashton Eaton.

Pendant ce temps, Priti Lamba, médaillée de bronze aux Jeux asiatiques, a déclaré : « C’était très important pour moi de remporter une médaille aux Jeux asiatiques. Si je n’y suis pas parvenu, cela aurait été la fin du chemin pour moi. Je me suis promis de tout donner, puis de m’en remettre à Dieu. Mon père était en larmes après que j’ai remporté la médaille et il m’a dit que j’avais ajouté 10 ans à sa vie.

Le semi-marathon de Delhi sera annoncé dimanche depuis le stade Jawaharlal Nehru.

