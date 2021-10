Neeraj Chopra pense au javelot même lorsqu’il est sous l’eau

Neeraj Chopra est obsédé par son sport et plusieurs choses le prouvent. Premièrement, personne ne peut remporter une médaille d’or olympique sans être totalement concentré sur son sport. Deuxièmement, il y a une nouvelle vidéo sur le bloc prouvant que tout ce que Neeraj a en tête est le javelot. Neeraj fait constamment l’actualité depuis qu’il est devenu le premier Indien à remporter une médaille d’or en athlétisme aux Jeux olympiques. Il a dû faire face à tellement d’engagements après son retour au pays qu’il n’a pas pu reprendre son entraînement et a dû mettre fin à sa saison. Cependant, il est de retour à l’entraînement, d’une manière décalée cependant !

Neeraj est actuellement aux Maldives pour profiter de vacances après un programme chargé avant et après les Jeux olympiques de Tokyo. Après avoir fréquenté les médias, rencontré un certain nombre de politiciens, assisté à de nombreuses félicitations et rencontré Abhinav Bindra, Neeraj est enfin en pause.

Neeraj s’est rendu sur Instagram pour publier une vidéo de lui-même en train de s’amuser sous l’eau où on peut le voir exécuter l’action de lancer un javelot, tout comme celui qui lui a valu l’or insaisissable.

« Aasman par, zameen pe, toi sous l’eau, je pense toujours au javelot ! PS : Entraîner shuru ho gayi hai », a écrit Neeraj avec la vidéo qu’il a publiée.

Neeraj s’amuse et se dorlote définitivement avant de se remettre à travailler dur pour le prochain cycle olympique.

Neeraj a également publié quelques photographies de ses vacances aux Maldives dans ses histoires Instagram, dont l’une le montre en train de savourer son « petit-déjeuner sain avec vue ».

Le mois dernier, Neeraj avait rendu visite à son collègue médaillé d’or olympique Bindra et il a reçu un joli cadeau sous la forme d’un chiot nommé « Tokyo ».

« J’ai commencé mon temps libre en passant un merveilleux après-midi avec @abhinav_bindra monsieur et sa famille. A pu présenter ma médaille à son frère aîné de Pékin et a également apprécié l’hospitalité chaleureuse de la famille Bindra.

« Merci monsieur de nous avoir hébergé et de m’avoir présenté ‘Tokyo’, le nouveau membre de la famille Chopra ! », avait-il écrit sur son compte Instagram.

Depuis son triomphe, la vie de Neeraj a changé du jour au lendemain et diverses marques le sollicitent pour leurs publicités. Après son succès olympique, il a signé des accords de parrainage avec plusieurs entreprises. La valeur de la marque du lanceur de javelot de 23 ans aurait augmenté de 1000%.

Avec une valeur de marque accrue, les frais d’approbation de Neeraj deviennent égaux à ceux du skipper de Team India Virat Kohli et de l’ancien capitaine Mahendra Singh Dhoni. Même avant les Jeux olympiques de Tokyo 2020, Neeraj Chopra soutenait des marques comme Nike, la boisson pour sportifs Gatorade, Exxon Mobil et les suppléments sportifs MuscleBlaze. Désormais, les accords existants avec ces marques sont susceptibles d’être renouvelés à des taux plus élevés.

