Neeraj Chopra nominé pour Rajiv Gandhi Khel Ratna par l’AFI

Le lanceur de javelot vedette des Jeux olympiques Neeraj Chopra a été recommandé pour le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI). La nomination de Chopra, 23 ans, est intervenue après que le sprinter Dutee Chand a été recommandé pour le même prix par le gouvernement Odisha.

C’est la quatrième fois que Chopra est recommandé pour le Khel Ratna depuis 2018. « Neeraj a été recommandé par le comité des récompenses pour le Khel Ratna cette année », a déclaré une source officielle à PTI sous couvert d’anonymat.

Chopra a déjà reçu le prix Arjuna en 2018 après avoir remporté une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast. Cette année-là, il a également été recommandé pour le Khel Ratna.

Il a de nouveau été recommandé pour le Khel Ratna en 2019 après avoir remporté l’or aux Jeux asiatiques de 2018.

L’an dernier également, il a été recommandé pour la plus haute distinction.

Chopra, qui s’était qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en janvier 2020 en Afrique du Sud, est actuellement en Europe, se préparant pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Il a participé à trois événements – au Portugal, en Suède et en Finlande – depuis le 10 juin.

Il devait participer à une épreuve en Suisse mardi, mais s’en est retiré pour donner à son corps suffisamment de temps pour se reposer après de nombreux voyages.

Il devrait participer à la Gateshead (Angleterre) Diamond League le 13 juillet. Ce serait le plus grand événement de Chopra avant les Jeux olympiques, qui s’ouvriront le 23 juillet.

Chopra avait remporté le bronze aux Jeux de Kuortane en Finlande samedi dernier avec un effort de 86,79 m, derrière le leader de la saison et champion du monde 2017 Johannes Vetter (93,59 m) et le médaillé d’or aux Jeux olympiques de 2012 et de bronze aux Jeux de 2016 Keshorn Walcott (89,12 m).

Il s’agissait de la troisième meilleure performance de Chopra cette saison depuis la réécriture de son propre record national lors du Grand Prix 3 d’Inde avec un lancer de 88,07 m en mars au NIS Patiala. Quelques jours plus tard, il avait lancé 87,80 m lors de la Coupe de la Fédération au même endroit.

