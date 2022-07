Neeraj Chopra ne pense pas à la “distance” avant les championnats du monde d’athlétisme

Le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra s’attend à franchir la barre convoitée des 90 m cette année, mais ne veut pas penser à la “distance” avant les Championnats du monde d’athlétisme, actuellement en cours à Eugene, aux États-Unis.

Chopra avait établi un nouveau record national de 89,94 m, à seulement 6 cm de moins que la barre des 90 m, l’étalon-or du monde du lancer du javelot, lors de la prestigieuse Diamond League à Stockholm le mois dernier, en route vers une médaille d’argent. Le joueur de 24 ans a terminé deuxième derrière Anderson Peters de Grenade, qui a enregistré un meilleur lancer de 90,31 m.

“J’étais à 6 cm de la barre des 90 m, j’étais assez proche. J’espère franchir 90m cette année. Mais je ne pense jamais ou ne me concentre jamais sur la distance avant une compétition. J’essaie juste de donner mon 100% », a déclaré Chopra dans une interaction virtuelle d’Eugene après avoir été nommé partenaire par Underdog Athletics pour représenter sa marque Under Armour.

Un peloton solide attend Chopra aux Championnats du monde, où il sera vu en action, à commencer par les qualifications le 21 juillet.

De plus, Chopra, Peters, le médaillé d’argent olympique Jakub Vadlejch de la République tchèque, le Finlandais Oliver Helander et le duo allemand Julian Weber et Johannes Vetter seront en action.

A LIRE AUSSI | Championnats du monde d’athlétisme 2022 : Shelly-Ann Fraser-Pryce remporte le cinquième titre du 100 m lors d’un balayage franc jamaïcain

« C’est la plus grande compétition de cette année pour moi. Je veux performer sans aucune pression. C’est la plus grande étape, la compétition sera très rude. Il y a 5 à 6 lanceurs qui performent régulièrement, donc le niveau est similaire cette année », a déclaré Chopra.

« Mais chaque jour, chaque compétition est différente. Je me concentre sur une seule chose, lancer le plus gros possible.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.