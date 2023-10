Neeraj Chopra, médaillé d’or aux Jeux asiatiques, vise à franchir la barre des 90 m et à en faire la nouvelle norme du lancer du javelot

Malgré sa carrière remplie de divers titres et médailles, médaillé d’or pour l’Inde aux Jeux asiatiques, Neeraj Chopra estime qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel et garde les yeux rivés sur le franchissement de la barre des 90 m et espère en faire la nouvelle norme alors qu’il se concentre désormais sur les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Le joueur de 25 ans originaire de l’Haryana a joué la majeure partie de la saison avec une blessure à l’aine et a quand même réussi à remporter le titre de champion du monde à Budapest et a également terminé deuxième de la finale de la Ligue de diamant, après quoi il a réalisé un lancer de 88,88 m. pour défendre sa médaille d’or aux Jeux asiatiques cette semaine.

«Je suis heureux d’avoir poussé mes efforts et d’avoir terminé avec le meilleur effort de la saison. Mais cela m’a aussi fait me demander si j’étais en forme et à 100 % dans ma technique, alors combien de temps aurais-je pu lancer », a-t-il déclaré lors d’une interaction virtuelle.

« Je dois donc trouver en moi ce que je peux faire, quel état d’esprit je peux adopter pour pouvoir réaliser mon potentiel parce que je sens que j’en suis encore loin. » Réclamer la couronne des Championnats du monde et défendre sa médaille d’or aux Jeux asiatiques avec un meilleur effort de la saison malgré les blessures a été la partie la plus satisfaisante, a déclaré Chopra.

EN SAVOIR PLUS: Historique! Liste complète des 107 médailles remportées par l’Inde aux Jeux asiatiques de Hangzhou – News18

« Je suis heureux d’avoir remporté le titre de champion du monde et d’avoir défendu ma médaille d’or aux Jeux asiatiques, donc la saison a été vraiment bonne. Mais quelque part, à propos de la distance, j’ai senti que j’aurais pu aller plus loin.

« Mais j’ai eu des blessures entre-temps et j’ai dû abandonner quelques compétitions mais petit à petit je suis revenu. Mais je suis heureux d’avoir pu remporter deux titres malgré les blessures, ce qui est une bonne chose.

« J’avais dit plus tôt dans la saison que je voulais terminer la question du 90 m, donc désolé de ne pas avoir pu le faire. Maintenant, je suppose que je vous ai donné l’occasion de me poser à nouveau des questions à ce sujet », rit-il.

Chopra porte le fardeau des attentes de franchir la barre des 90 m depuis son retour avec une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2018. Alors qu’il s’en est approché, ses plus proches rivaux comme Anderson Peters, Jakub Vadlejch et Arshad Nadeem ont franchi les 90 m.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : l’équipe masculine indienne, tête de série la mieux classée, remporte l’or après l’annulation de la finale contre l’Afghanistan – News18

« Depuis 2018, il était possible de franchir 90 m. Aux Jeux asiatiques, j’ai lancé 88,06, puis je me suis blessé en 2019, puis le Covid est arrivé mais j’ai réussi à me qualifier pour les Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

« En 2021, j’ai eu une bonne préparation. En 2022 et 2023, ils se sont également rapprochés avec des 88 et 89. Donc je ne sais pas, j’attends ça aussi. Je veux dire que 90 m n’est pas impossible parce que si je m’en approche, je peux aller au-delà de 90 m, peut-être 92 ou 93 m.

« Ce n’est donc pas une question de 90 m, maintenant je suis constant sur un score, donc mon objectif principal sera d’abord de franchir la barre des 90, puis de rester cohérent sur ce score.

« Je dois réfléchir à la manière dont je peux améliorer ma force physique, voir comment puis-je me dépasser en compétition. L’année prochaine, il y aura les Jeux olympiques, donc je vais probablement me pousser davantage mentalement. Chopra a connu un début controversé dans sa campagne aux Jeux asiatiques lorsque son premier lancer, qui semblait avoir couvert 85 m, n’a pas été mesuré, mais il a réussi à défendre la médaille d’or avec un lancer de 88,88 m lors de sa quatrième tentative.

Chopra a souligné la mauvaise gestion des Jeux asiatiques, affirmant que cela donne une mauvaise image d’un géant asiatique comme la Chine.

« Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées pour nous. La Chine a accueilli de grands événements comme les Jeux olympiques, les championnats du monde et les Jeux asiatiques et je pense que cela aura un certain effet car World Athletics a dû en avoir pris note et j’espère que cela ne se reproduira plus », a-t-il déclaré.

« C’est toujours difficile d’entrer dans cette zone et pour moi c’était une fin de saison, c’était une longue saison. Il est donc difficile de rester stable.

« Au moins 15 à 20 minutes ont été perdues à parler aux officiels, je m’étais échauffé, donc mon corps était devenu froid. Ainsi, lorsque vous êtes dans une zone et que de telles choses se produisent, cela peut vous détourner de votre concentration.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)