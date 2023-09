Neeraj Chopra, M Sreeshankar et Avinash Sable : les Indiens participeront à la finale de la Ligue de diamant 2023

Pour la première fois de l’histoire, trois athlètes indiens ont assuré leur place pour la finale de la Diamond League. Les yeux seront tournés vers l’as du lanceur de javelot Neeraj Chopra, qui a récemment triomphé aux Championnats du monde d’athlétisme. Les deux autres Indiens qui participeront à la finale de la Diamond League sont le sauteur en longueur Murali Sreeshankar et le spécialiste du 3 000 m steeple Avinash Sable. Tous les événements de la finale de la Diamond League 2023 devraient se dérouler au Hayward Field à Eugene, aux États-Unis, les 16 et 17 septembre.

La Diamond League comprend 14 réunions qui se déroulent chaque année dans différents pays de mai à septembre. Au total, 16 épreuves font partie de la compétition. Les athlètes reçoivent des points en fonction de leurs performances à chaque rencontre et le classement final est pris en compte pour décider des finalistes.

Selon le site officiel du tournoi, les six meilleurs athlètes des épreuves d’athlétisme, les huit premiers des courses de 100 m à 800 m et les dix premiers du 1 500 m et autres épreuves de longue distance trouveront leur place dans la finale de la Ligue de Diamant.

Jetons un coup d’œil au parcours des athlètes indiens jusqu’à la finale de la Diamond League 2023 :

Neeraj Chopra

Neeraj Chopra est incontestablement le meilleur lanceur de javelot que l’Inde ait jamais produit. Le médaillé d’or olympique s’est imposé lors des étapes de Doha et de Lausanne de la Diamond League avant de remporter une médaille d’argent à Zurich pour réserver son billet pour la finale. Au total, Chopra (23 points) occupe la troisième place du classement de la Diamond League, après Jakub Vadlejch (29 points) et Julian Weber (25 points).

Murali Sreeshankar

Médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth, le sauteur en longueur Sreeshankar a fait ses débuts dans la Diamond League cette année et a réussi à atteindre la finale dès sa toute première apparition. Il termine troisième à Paris, troisième à Lausanne et à Zurich. Bien qu’il n’ait pas participé au meeting d’Oslo, Sreeshankar a terminé troisième au classement du saut en longueur avec 14 points, juste derrière le champion du monde Miltiadis Tentoglou et la star suisse Simon Ehammer.

Avinash Sable

Avinash Sable est devenu célèbre après avoir remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham l’année dernière. Il a participé à trois des six meetings de la Diamond League où l’épreuve du 3000 m steeple faisait partie de l’effectif. Sable a terminé cinquième à Stockholm, sixième en Silésie et cinquième à Xiament pour un total de 11 points. Il s’est assuré la sixième position au classement final de la Diamond League.