Neeraj Chopra : le grand indien du javelot boucle la boucle à seulement 25 ans

Pour la plupart, c’est à vingt-cinq ans que les rêves commencent à prendre des ailes. Pour certains individus super spéciaux, comme Neeraj Chopra, à cet âge, vous conquérez tout ce qui reste à conquérir. Avec sa première médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme au lancer du javelot qu’il a remportée avec une tentative de 88,17 m lors de l’édition 2023 dimanche soir à Budapest, en Hongrie, l’athlète né dans l’Haryana a atteint une hauteur prodigieuse qu’il sera difficile d’égaler pendant des générations. venir. Avec sa première médaille d’or aux Championnats du monde, qui était la seule pièce de métal manquante dans son armoire à trophées déjà envieuse, Chopra a bouclé la boucle.

Il est le champion olympique en titre et le premier sportif indien à remporter une médaille d’or aux Jeux en athlétisme (épreuves sur le terrain). Aujourd’hui, Chopra est le premier du pays à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme. Jusqu’à présent, la médaille d’argent qu’il a remportée en 2022 était le meilleur retour de l’Inde aux Championnats du monde d’athlétisme après la médaille de bronze d’Anju Bobby George au saut en longueur féminin en 2003 à Paris.

Chopra a une médaille d’or aux Jeux asiatiques et une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth. Il est également champion de la Diamond League. Ajoutez à cela la médaille d’or aux Championnats du monde U20 qu’il a remportée en 2016. Neeraj est véritablement le golden boy du sport indien.

Chopra est désormais le deuxième Indien, après Abhinav Bindra, à détenir simultanément le titre olympique et celui des Championnats du monde. Bindra a remporté le titre des Championnats du monde à 23 ans et l’or aux Jeux olympiques à 25 ans.

La montée

Penser que Chopra s’est mis au javelot presque par hasard est une autre histoire fascinante. En 2011, Chopra, alors âgé de 14 ans, pesait 85 kg. Il était obèse et sa famille l’a convaincu de s’inscrire à une salle de sport. Depuis son village de Khandra, Haryana, il se rendait à Panipat, situé à 17 km de là, pour s’entraîner en salle de sport. En chemin, il se rendait au stade Shivaji, où il a d’abord lancé le javelot sur l’insistance de son aîné Jaiveer, un lanceur de javelot de niveau national. Il avait trouvé sa vocation et il n’y avait plus moyen de regarder en arrière.

En 2015, il avait franchi la barre sacrée des 80 mètres. En 2016, il avait établi un record du monde chez les moins de 20 ans. En 2017, il a remporté la médaille d’or aux Championnats d’Asie. En 2018, il a remporté des médailles d’or aux Jeux asiatiques ainsi qu’aux Jeux du Commonwealth.

La blessure

Juste au moment où il était prêt à devenir le prétendant favori de l’Inde pour une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, il s’est heurté à un obstacle. Avant les Championnats du monde 2019, il a souffert d’un problème majeur au coude en raison d’éperons osseux dans son bras lanceur. Il a dû subir une opération chirurgicale intense de deux heures, puis une rééducation de quatre mois. Il est finalement revenu, et il est revenu avec style.

Le retour

À l’été 2021, lors de ses premiers Jeux olympiques, avec un lancer de 87,58 m, il devient le premier Indien à remporter une médaille d’or aux Jeux en athlétisme (épreuves sur le terrain).

C’est là que réside la grandeur de Chopra. Même si de l’extérieur, on pourrait croire qu’il est ce garçon prodige qui a la touche Midas, il a eu sa part de luttes. Et chaque fois qu’il était coincé, il revenait plus fort et il lançait le javelot plus loin.

Après les Jeux olympiques, il est allé battre son propre record national à deux reprises en l’espace d’un peu plus de deux semaines en 2022. Son record actuel est de 89,94 m. L’année dernière, il a remporté la Diamond League mais a raté la médaille d’or aux Championnats du monde. Il a failli décrocher cette médaille d’or en 2022 avec un lancer de 88,13 m. Cependant, il n’a pas réussi le monstrueux lancer de 90,54 m du lanceur de javelot grenadien Anderson Peters. Cette fois, il a mené le peloton avec style même s’il a commencé avec un faux lancer. Cependant, une tentative de 88,17 m lui a suffi pour remporter l’or devant le Pakistanais Arshad Nadeem (87,82 m).

Et, avec l’âge de son côté, il n’est pas d’humeur à s’arrêter !

Avec entrées PTI