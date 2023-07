Neeraj Chopra laisse entendre que sa prochaine compétition pourrait être le championnat du monde

Fraîchement sorti de ses exploits en Diamond League à Lausanne, le champion olympique Neeraj Chopra a laissé entendre samedi qu’il participerait d’emblée aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest à partir du 19 août, sans participer à aucune autre rencontre dans l’intervalle.

Chopra, 25 ans, qui est revenu au jeu après une absence d’un mois pour blessure, a remporté son deuxième titre consécutif en Ligue de diamant en Suisse vendredi soir avec un lancer de 87,66 m. Il avait également remporté la rencontre d’ouverture de la saison de la Diamond League à Doha le 5 mai.

« La prochaine compétition, Budapest, sera importante pour moi », a déclaré Chopra à Lausanne après avoir remporté l’épreuve masculine du lancer du javelot.

« Je voulais gagner donc je suis super content des résultats, mais je veux aussi reprendre l’entraînement et corriger certaines des choses que j’ai remarquées et qui vont me rendre plus fort. »

Il a qualifié Lausanne de ville chanceuse pour lui.

« Lausanne me traite toujours bien. L’année dernière, j’ai gagné et cette année aussi, donc j’ai hâte de revenir l’année prochaine et de gagner à nouveau », a déclaré Chopra, faisant référence à la victoire de l’année dernière, qui était son premier titre en Diamond League.

La ronde de qualification du lancer du javelot masculin des Championnats du monde de Budapest est prévue pour le 25 août, soit dans plus de 50 jours. S’il ne participe pas dans l’intervalle, Chopra ira aux Championnats du monde après avoir participé à seulement deux compétitions de haut niveau – les étapes de Doha et de Lausanne de la Diamond League.

Chopra n’a pas spécifiquement mentionné les Championnats du monde comme sa prochaine compétition, mais il n’y a pas de grand événement à Budapest avant la pièce maîtresse du 19 au 27 août.

La compétition de plus haut niveau répertoriée sur le site Web de World Athletics est les Championnats nationaux seniors de Hongrie à Budapest les 7 et 8 juillet, un événement de catégorie «B» (comme les Championnats nationaux en Inde).

Un haut responsable de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a déclaré à PTI que Chopra s’était complètement remis de la tension musculaire qu’il avait subie le mois dernier, ce qui l’avait conduit à sauter trois événements majeurs – toutes les compétitions du label or du World Athletics Continental Tour.

« Il est parfaitement en forme. Je pense qu’il ne concourra pas (avant les championnats du monde). Peut-être qu’il veut se concentrer davantage sur les championnats du monde », a déclaré l’officiel.

Chopra avait remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde 2022 à Eugene, aux États-Unis, l’année dernière derrière Anderson Peters de Grenade et il viserait une médaille d’or cette fois.

Si la superstar indienne, qui a un record personnel de 89,94 m, ne concourt pas avant les Championnats du monde, il manquera l’étape monégasque du 21 juillet de la Ligue de diamant où le lancer du javelot sera au programme.

Mais, puisqu’il a consolidé sa première place au classement de la Diamond League avec 16 points après avoir remporté l’étape de Lausanne vendredi, il ne devrait y avoir aucun problème pour se qualifier pour la grande finale les 16 et 17 septembre à Eugene, aux États-Unis, où les huit premiers seront concourir pour le trophée tant convoité.

Juste après les championnats du monde, il y a l’étape zurichoise de la Diamond League le 31 août à laquelle Chopra peut participer.

Il est le champion en titre de la Diamond League, ayant remporté le trophée lors de la grande finale 2022 à Zurich en septembre dernier.

