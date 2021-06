Neeraj Chopra jette sous la normale 80,96 m mais gagne au GP de Karlstad en Suède

Le lanceur de javelot indien Neeraj Chopra, star des Jeux olympiques, a produit un effort inférieur à la normale de 80,96 m, mais a tout de même remporté son épreuve lors du Grand Prix de Karlstad en Suède mardi. Chopra a commencé par un lancer de 79,07 m avant de lancer la lance de fer à 80,96 m. Ses trois tentatives suivantes ont été des fautes avant de réaliser un dernier lancer de 77,48 m dans un terrain médiocre.

Le 10 juin, il avait réussi un meilleur effort de 83,18 m pour remporter une épreuve à Lisbonne, au Portugal, lors de sa première compétition internationale après plus d’un an. Le prochain arrêt de Chopra sera aux Jeux de Kuortane le 26 juin en Finlande, où il devrait affronter le leader de la saison et champion du monde 2017 Johannes Vetter (SB : 96,29 m). L’Indien de 23 ans s’était qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en janvier 2020 en Afrique du Sud. Le champion en titre des Jeux d’Asie et du Commonwealth détient le record national de 88,07 m.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici