Neeraj Chopra fait allusion à une éventuelle candidature indienne aux Championnats du monde d’athlétisme 2027 avant la Ligue de diamant de Zurich

L’Inde sera candidate aux Championnats du monde d’athlétisme 2027, affirme mercredi le lanceur de javelot Neeraj Chopra, médaillé d’or aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde.

Interrogé lors d’une conférence de presse à la veille de la Ligue de diamant sur la possibilité pour l’Inde d’accueillir les Championnats du monde en 2027, Chopra a déclaré : « Ils (l’Inde) sont candidats. Je vais les solliciter (les fans), et j’espère qu’ils viendront en grande capacité). »

« Aujourd’hui, le lancer du javelot est célèbre en Inde. J’ai toujours dit dans les interviews indiennes que nous devons comprendre l’athlétisme et en être bien informés, car l’athlétisme ne se limite pas au lancer du javelot. Il y a tellement d’événements impliqués dans l’athlétisme. Alors s’ils ne viennent pas, je les pousserai à venir.

« Le peuple indien nous soutient énormément, et il suit désormais l’athlétisme et s’intéresse à l’athlétisme. Trois lanceurs de javelot indiens ont terminé parmi les six meilleurs à Budapest (championnats du monde récemment terminés).

Selon des sources bien informées, la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) envisage de postuler pour les Championnats du monde 2027, mais devra d’abord obtenir l’approbation du gouvernement.

Pour l’instant, l’AFI n’a pas encore contacté le gouvernement.

La date limite de soumission du formulaire de candidature est le 2 octobre.

Pékin a déjà annoncé sa candidature pour les Championnats du monde d’athlétisme de 2027.

Chopra est sur une lancée depuis sa tentative historique de remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Lors de la Ligue de diamant de Stockholm l’année dernière, il avait établi un record national avec un lancer de 89,94 mètres.

Il a également décroché l’argent lors des Championnats du monde l’année dernière, en plus de remporter l’or à la Zurich Diamond League.

Plus tôt cette année, Chopra a décroché la première place de la Doha Diamond League, ce qui l’a propulsé au sommet du classement mondial du javelot avant de remporter la médaille d’or aux championnats du monde ce mois-ci.

Bien qu’il ait subi quelques revers sur blessures depuis les Jeux de Tokyo, cela ne l’a pas dissuadé de perdre en confiance.

« À cause de ma blessure à l’aine, je n’ai pas trop participé à des compétitions cette année. De mai jusqu’aux championnats du monde, je n’ai fait que cinq ou six séances de lancers, et même pas en pleine préparation.

« Les Championnats du monde étaient un défi pour moi, mais j’étais préparé dans mon esprit. Les Championnats du monde ont été difficiles non seulement pour le corps mais aussi pour l’esprit », a-t-il déclaré.

« Dans mon pays, il y a tellement de monde et j’ai eu trop de pression. Les Championnats du monde étaient la seule médaille d’or qui me manquait », a-t-il déclaré.

