Les meilleurs athlètes indiens d’athlétisme, dont le lanceur de javelot Neeraj Chopra et le sprinter Hima Das, se lanceront dans une tournée d’entraînement et de compétition en Turquie plus tard ce mois-ci, a annoncé mardi la fédération nationale. Outre Chopra et son collègue lanceur de javelot olympique Shivpal Singh, les coureurs de relais du pays (hommes et femmes 4x100m et 4x400m) feront partie de la quarantaine de contingents qui comprend également des entraîneurs.

Ils seront basés dans la ville turque d’Antalya et participeront à certaines compétitions, où certains athlètes pourront essayer de se qualifier pour les Jeux olympiques. Hima, qui a remporté une médaille d’argent au 400 m individuel et une médaille d’or au relais 4x400m féminin et au relais 4x400m mixte aux Jeux asiatiques 2018, devrait s’entraîner pour le relais 4x100m.

Les équipes indiennes de relais doivent participer aux relais mondiaux d’athlétisme en Silésie en Pologne les 1er et 2 mai.

«Nous avons obtenu l’autorisation de l’ISC pour cette tournée d’entraînement-compétition en Turquie. C’est une quarantaine de contingents, y compris les entraîneurs. Nous n’obtenons pas de base d’entraînement en Europe pour diverses raisons, nous avons donc opté pour la Turquie », a déclaré le président de la Fédération indienne d’athlétisme, Adille Sumariwalla, à PTI.

«Les athlètes participeront également à certaines compétitions en Turquie et ceux qui ne se sont pas encore qualifiés pour les Jeux olympiques pourront se qualifier. Les installations sont de première classe et il fait beau là-bas », a-t-il ajouté. Les athlètes indiens d’athlétisme se sont déjà entraînés à Antalya, avant les Jeux olympiques de Rio 2016 et à nouveau en 2019. Sumariwalla a déclaré que l’AFI travaillait à l’obtention de visas pour les athlètes.

«Les athlètes devraient partir (pour la Turquie) ce mois-ci. Nous devons d’abord obtenir le visa, puis réserver les billets et les installations d’hébergement là-bas en Turquie. Les équipes de relais 4x100m et 4x400m du pays se rendront directement de la Turquie à la Silésie en Pologne où les relais mondiaux d’athlétisme auront lieu les 1er et 2 mai. Les huit meilleures équipes des relais mondiaux d’athlétisme se qualifieront automatiquement pour les Jeux olympiques de Tokyo. L’équipe indienne de relais mixte 4x400m s’est déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo après avoir atteint la finale des Championnats du monde 2019 à Doha.

«Les équipes de relais du 4x100m et du 4x400m voyageront de Turquie à la Pologne pour les relais mondiaux. Hima s’entraînera pour l’équipe du relais 4x100m », a déclaré le président de l’AFI. Hima avait remporté le 100 m lors du troisième Grand Prix d’Indien le mois dernier en 11,67 secondes, mais avait été disqualifié en finale des championnats nationaux de la Coupe de la Fédération.

Elle avait également remporté une médaille d’or au 200m de la Coupe de la Fédération le 19 mars avec un temps de 23,21 secondes. Neeraj Chopra et Shivpal Singh devraient également participer aux rencontres de la Diamond League à partir du match aller le 23 mai à Rabat, la capitale marocaine.

Chopra a été au top de sa forme bien que ce soit les premiers jours de la saison. Il a amélioré son propre record national lors de la troisième rencontre du Grand Prix de l’Inde le mois dernier avec un effort de 88,07 m. Le champion en titre des Jeux d’Asie et du Commonwealth a réalisé un autre gros lancer de 87,80 m lors des championnats nationaux de la Coupe de la Fédération, également le mois dernier.

Sumariwalla a déclaré que tous les athlètes s’entraînant à l’étranger retourneront en Inde pour les championnats nationaux inter-États, une épreuve de qualification olympique, qui se tiendra en juin à Bangalore. «Ils peuvent rentrer à l’étranger après avoir participé au National Inter-State pour se préparer davantage aux Jeux Olympiques», a-t-il déclaré.