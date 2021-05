Neeraj Chopra et d’autres lanceurs de javelot indiens à Miss Muller GP

Les principaux lanceurs de javelot de l’Inde, y compris le champion des Jeux asiatiques de Jakarta et Neeraj Chopra aux Jeux olympiques, rateront le Grand Prix Muller à Gateshead, en Grande-Bretagne, ce mois-ci en raison d’une pandémie.

«Nous n’allons pas concourir en Grande-Bretagne car les pays européens ne délivrent pas de visas à cause de la deuxième vague de pandémie de Covid-19 en Inde. Les lanceurs de javelot étaient censés se rendre en Turquie pour s’entraîner la dernière semaine d’avril, mais l’entraînement a été reporté car il y avait une règle de quarantaine de 15 jours pour les Indiens », a déclaré l’un des athlètes à IANS.

L’événement Gateshead, prévu pour le 23 mai, fait partie de la série hautement compétitive de la Diamond League sanctionnée par World Athletics.

Mercredi, Chopra, 23 ans, a fait part de son inquiétude quant aux compétitions internationales manquées en raison d’une pandémie.

«En raison de la pandémie, nous n’avons pas pu concourir en 2020. Nous n’avons pas non plus l’occasion de concourir cette année à cause de Covid-19. Le manque de visibilité internationale nous fait mal », a déclaré Chopra lors d’une interaction avec les médias en ligne.

Le javelot est l’une des sept épreuves de la catégorie masculine prévue pour la compétition d’une journée de Gateshead. Le 200m, 1500m, 5000m et 3000m steeple, saut en longueur et saut à la perche sont d’autres épreuves pour les hommes.

Les compétitions dans le groupe féminin se dérouleront en 100m 400m, 1500m 100mh, saut en hauteur, triple saut et lancer du poids.

Tous les athlètes indiens ne sont pas éligibles pour participer à la série de la Diamond League. Mais Chopra, en raison de ses performances exceptionnelles, a participé dans le passé. Il aurait pu également être inscrit cette saison en raison de son record national de 88,07 m, établi en mars.

Le sauteur en longueur Murali Sreeshankar, dont le record personnel est de 8,26 m, et le coureur de demi-fond Avinash Sable aussi auraient pu être inscrits pour la compétition du 23 mai. Sable s’est qualifié au 3000 m steeple masculin pour les Jeux olympiques de Tokyo, à partir du 23 juillet

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici