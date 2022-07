Neeraj Chopra et Anju Rani en action

Lire la suite

Stockholm Diamond League pour réécrire le record national qu’il a établi aux Paavo Nurmi Games en Finlande lors de son ouverture de la saison.

Au total, 32 lanceurs de javelot concourront dans les deux groupes de qualification. A partir de là, les 12 meilleurs se qualifieront pour la finale prévue samedi.

Son principal concurrent sera le champion du monde en titre Anderson Peters de Grenade, qui a franchi trois fois la barre des 90 cette année et a propulsé Neeraj Chopra vers l’or à Stockholm. Le Finlandais en forme Oliver Helander (qui avait stupéfié Neeraj et Peters aux Jeux de Paavo Nurmi), le médaillé d’argent de Tokyo 2020 Jakub Vadlejch de la République tchèque, l’Allemand Julian Weber et le champion de Londres 2012 Keshorn Walcott sont également en course pour le podium. Rohit Yadav est l’autre Indien pour l’épreuve du lancer du javelot.

C’est la deuxième fois que Neeraj Chopra participe aux Championnats du monde seniors d’athlétisme. Neeraj avait enregistré un lancer de 82,26 m et n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale des championnats du monde 2017 à Londres. En 2019, Neeraj Chopra a été contraint de s’absenter en raison d’une opération au coude.

Si Neeraj Chopra parvient à remporter une médaille, il ne sera que le deuxième athlète indien à le faire aux championnats après Anju Bobby George, qui a décroché une médaille de bronze au saut en longueur féminin à Paris en 2003.

Pendant ce temps, la détentrice du record national indien Annu Rani sera en action dans la finale du lancer du javelot féminin, après avoir terminé 5e des qualifications de son groupe (B) avec le meilleur lancer de 59,60 m. Dans l’ensemble, Rani s’est qualifié 8e avec le Japonais Haruka Kitaguchi en tête de la qualification avec un meilleur lancer de la saison de 64,32 m, suivi de Shiying Liu de Chine (63,86 m) et de Liveta Jasiunaite de Lituanie (63,80 m).

Avant les éliminatoires du javelot des Championnats du monde d’athlétisme, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date ont lieu les éliminatoires du javelot des Championnats du monde d’athlétisme ?

Les éliminatoires du javelot des Championnats du monde d’athlétisme des groupes A et B auront lieu le 22 juillet, vendredi. La finale du javelot des Championnats du monde d’athlétisme se jouera le 24 juillet, dimanche.

Où se dérouleront les éliminatoires du javelot pour les Championnats du monde d’athlétisme ?

Les éliminatoires du javelot des Championnats du monde d’athlétisme auront lieu à Eugene, en Oregon.

À quelle heure commenceront les éliminatoires du javelot pour les Championnats du monde d’athlétisme ?

Les groupes A et B des éliminatoires du javelot des Championnats du monde d’athlétisme débuteront respectivement à 5 h 30 IST et 7 h 15 IST. La finale du javelot des Championnats du monde d’athlétisme débutera à 7 h 05 IST

Quelles chaînes de télévision diffuseront les éliminatoires du javelot pour les Championnats du monde d’athlétisme ?

Le match de qualification du javelot des Championnats du monde d’athlétisme sera télévisé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des éliminatoires du javelot des Championnats du monde d’athlétisme ?

Les qualifications du javelot des Championnats du monde d’athlétisme sont disponibles pour être diffusées en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

