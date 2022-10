Neeraj Chopra est CNN-News18 Indien de l’année 2022, déclare donner le meilleur de moi-même pour rendre le pays fier

Le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra a reçu mercredi le prix de l’Indien de l’année 2022 de CNN-News18 pour sa contribution au domaine du sport et pour avoir rendu le pays fier dans le monde entier. Le joueur de 24 ans de l’Haryana, qui a assisté à la 12e édition de l’IOTY, a déclaré qu’il faisait de son mieux pour rendre la nation fière et se sent bien de voir que davantage de jeunes se sont lancés dans l’athlétisme.

« Les enfants ont une passion pour le sport à Haryana. Il y a une culture sportive dans l’état. Les personnes qui aspirent à réussir doivent déployer leurs efforts à 100% et elles seront certainement en mesure de donner l’exemple », a-t-il déclaré après avoir reçu le prix.

Lorsqu’on a demandé à Neeraj ce qu’il ressentait en tant qu’icône de la jeunesse, le médaillé d’or olympique a déclaré: «C’est formidable de voir des jeunes se lancer dans l’athlétisme. C’est un sentiment particulier. » À une autre question du public liée à sa détermination et à son travail acharné, il a déclaré: «Travailler dur dans le stade est notre méditation. Nous y travaillons dur pendant plus de 8 à 10 heures.

“Ça fait du bien de voir des jeunes s’adonner à l’athlétisme, c’est un sentiment spécial”: le ‘Golden Boy’ indien @Neeraj_chopra1 sur le fait d’être l’icône de la jeunesse, comment il gère le stress en temps de crise, son film préféré et plus encore Regardez #IndianOfTheYear DIRECT: https://t.co/kT4MPSo2JJ #NeerajChopra pic.twitter.com/bueWGFrP4L — News18 (@CNNnews18) 12 octobre 2022

Neeraj est devenu célèbre grâce à son succès aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 où il a remporté la médaille d’or au javelot masculin. Il est devenu le deuxième Indien à remporter l’or aux Jeux olympiques dans un sport individuel.

Autres gagnants

Ceux qui ont été récompensés aujourd’hui dans leurs catégories respectives étaient – l’acteur Allu Arjun (divertissement), le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath (politique), l’éco-activiste Marimuthu Yoganathan (guerrier du climat), le lanceur de javelot star de l’Inde Neeraj Chopra (sports), le Dr Shankare Gowda (changement social) et les cofondateurs de Zoho Corporation, Sridhar Vembu et Tony Thomas (startups).

Pendant ce temps, l’acteur Sonu Sood a reçu le prix de réalisation spéciale pour son travail social, tandis que la joueuse de tennis Sania Mirza a reçu le prix de réalisation exceptionnelle lors de la cérémonie.

L’acteur Ranveer Singh a également reçu le prix Outstanding Achievement lors de l’événement en présence de l’ancien skipper et vainqueur de la Coupe du monde 1983 Kapil Dev.

Le philanthrope Kulsum Shadab Wahab a reçu une « mention spéciale » pour avoir travaillé avec des survivants d’attaques à l’acide.

À propos de CNN-News18 IOTY Awards

La 12e édition des prix CNN-News18 de l’Indien de l’année a eu lieu à Delhi et a été honorée par les ministres de l’Union Piyush Goyal, Smriti Irani, Gajendra Singh Shekhawat et Anurag Thakur. D’autres personnalités de premier plan telles que Kapil Dev, Sania Mirza, Ranveer Singh, entre autres, étaient également présentes pour recevoir ou remettre les prix.

CNN-News18 avait lancé les prix IOTY en 2006 pour féliciter les réalisations de personnes qui ont immensément contribué au pays.

Au fil des ans, les lauréats ont inclus des personnalités telles que le Premier ministre Narendra Modi, le joueur de cricket Virat Kohli, l’équipe de cricket féminine indienne, l’ONG Stop Acid Attacks, le grand maître d’échecs Vishwanathan Anand, le compositeur de musique AR Rahman, l’ancien Premier ministre Manmohan Singh, l’Indian Space Research Organization. (ISRO), le lauréat du prix Nobel Kailash Satyarthi, la boxeuse et politicienne MC Mary Kom, l’actrice de Bollywood Deepika Padukone, le président de Tata Sons N Chandrasekaran et le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal.

CNN-News18 Indian of the Year 2022 a RP-Sanjiv Goenka Group comme partenaire présentateur et Reliance Industries comme partenaire co-présentateur.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici