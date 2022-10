Neeraj Chopra enseigne la technique japonaise du lancer de javelot aux enfants à son retour à Tokyo

Médaillé d’or olympique indien, Neeraj Chopra a revisité la ville où tout a changé pour lui alors qu’il revenait des Jeux olympiques de Tokyo en tant que champion et seulement le deuxième athlète indien à avoir remporté la médaille jaune lors du plus grand événement sportif de la planète.

La sensation indienne était de retour à Tokyo pour la cérémonie de commémoration qui s’est tenue dans le stade où il a pris d’assaut le monde pour décrocher la très convoitée première place sur le podium.

A son retour dans la capitale japonaise, le lanceur de javelot de 24 ans a été vu en train de transmettre ses connaissances techniques sur le sport à un jeune japonais.

L’homme de Khandra a aidé le petit enfant avec sa position, ses positions de genou et bien sûr la libération très importante du javelot.

La légende de la vidéo disait « Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit une leçon d’un champion olympique ! ».

Chopra a également partagé une vidéo de lui-même ramassant le javelot et effectuant un lancer au stade dans lequel il s’est fait un nom et a fait la fierté de la nation, pour le plus grand plaisir du public réuni.

« Passé un bon moment au #Tokyo2020 Cérémonie de commémoration aujourd’hui, et c’était un sentiment spécial d’être de retour au stade où tout a changé pour moi. Merci de @iocmedia, @gorin et @Tokyo2020 pour l’invitation ! », a écrit Chopra.

Cette fois, cependant, les choses auraient semblé différentes lorsque le médaillé d’or a été reçu et acclamé par les milliers de fans présents, contrairement à la fois où il a remporté l’épreuve olympique, car les restrictions COVID avaient interdit aux fans d’entrer dans le stade à l’époque de la Jeux.

D’autres médaillés de Tokyo 2020 tels que L’athlète star américaine Sydney Mclaughlin, les marathoniens Molly Seidel, Bashir Abdi et le héros local Haruka Kitaguchi, un autre lanceur de javelot, étaient présents.

