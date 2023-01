Neeraj Chopra encourage les femmes indiennes lors du triomphe inaugural de la Coupe du monde U-19 en Afrique du Sud

La médaillée d’or olympique Neeraj Chopra était présente pour assister à l’équipe féminine indienne U-19 lors du premier tournoi par catégorie d’âge à Potchefstroom, en Afrique du Sud.

BCCI a publié un tweet qui disait « . @Neeraj_chopra1 est dans la maison pour la finale de la #U19T20WorldCup”

Les jeunes femmes indiennes ont marqué l’histoire en battant l’Angleterre en finale en poursuivant avec succès l’objectif de 69 fixé par les Anglaises.

Les Indiens l’ont fait avec 6 guichets en réserve.

Titas Sadhu, Archana Devi et Parshavi Chopra ont tous remporté 2 guichets chacun tandis que le skipper Shafali Verma, Sonam Yadav et Mannat Kashyap ont renvoyé un frappeur chacun alors qu’ils terminaient l’Angleterre pour 68 avant la fin du 18e.

Les 24 points invaincus de Soumya Tiwari pour l’Inde et la contribution de Gongadi Trisha avec autant de points ont aidé l’Inde à atteindre l’objectif avec six overs à perdre.

Avant l’affrontement au sommet entre les équipes de Senwes Park, Chopra avait rencontré les membres de l’équipe et le personnel pour partager quelques mots d’inspiration et encourager les jeunes femmes qui ont finalement acheté la gloire de la nation.

La star de l’athlétisme a rencontré Verma and Co. pour partager ses connaissances sur la gestion de la pression de la grande scène alors que les filles indiennes faisaient la fierté de la nation sur la scène mondiale.

Les Indiennes ont pris le dessus sur plusieurs grandes équipes en route vers le trophée alors qu’elles ouvraient la campagne avec une victoire sur les hôtes de l’Afrique du Sud avant de remporter des victoires sur les Émirats arabes unis et l’Écosse en phase de groupes.

Leur seule défaite du tournoi est survenue aux mains de l’Australie dans le Super Six, mais les femmes en bleu ont rebondi avec des triomphes successifs sur le Sri Lanka et la Nouvelle-Zélande pour organiser un affrontement au sommet contre l’Angleterre, qu’elles ont finalement remporté et goûter au succès sur la scène internationale.

