Neeraj Chopra écrit l’histoire et devient le premier Indien à remporter le titre de la Diamond League

Vendredi, le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra a marqué l’histoire en devenant le premier Indien à décrocher un titre au Diamond League Meeting en remportant l’étape de Lausanne ici.

Chopra, 24 ans, qui s’était retiré des Jeux du Commonwealth de Birmingham en raison d’une blessure “mineure” à l’aine qu’il avait subie en remportant l’argent aux Championnats du monde le mois dernier, a lancé la lance à 89,08 m lors de sa première tentative de scellement. la victoire avec style.

Chopra s’est reposé et réhabilité pendant un mois, mais il semblait que la blessure ne s’était pas produite du tout alors qu’il poursuivait sa forme vintage. Le lancer de 89,08 m était son troisième meilleur effort en carrière. Son deuxième lancer mesurait 85,18 m avant de passer sa troisième tentative.

Son quatrième lancer était une faute alors qu’il a de nouveau réussi sa cinquième tentative avant de lancer 80,04 m au sixième et dernier tour. Seuls les trois premiers après le cinquième tour obtiennent le sixième lancer.

Le jeune du village de Khandra près de Panipat dans l’Haryana est devenu le premier Indien à remporter une couronne de la Diamond League.

Avant Chopra, le lanceur de disque Vikas Gowda est le seul Indien à avoir terminé parmi les trois premiers lors d’une rencontre de la Diamond League. Gowda avait terminé deuxième à deux reprises – à New York en 2012 et à Doha en 2014 – et troisième à deux reprises – Shanghai et Eugene en 2015.

« Je suis ravi de mon résultat de ce soir. 89m est une belle performance. Je suis particulièrement heureux car je reviens d’une blessure et ce soir était un bon indicateur que j’ai bien récupéré », a déclaré Chopra après l’événement.

NEERAJ EST DE RETOUR AVEC UN COUP !! 💥@Neeraj_chopra1 devient le 1er Indien à remporter un #DiamondLeague Rencontrez et revendiquez la première place à #LausanneDL avec le meilleur lancer de 89.08m C’est notre Star Neeraj pour vous !!

Bravo 👏 📸 @matthewquine

1/1 pic.twitter.com/C7PTWs1EIg – Médias SAI (@Media_SAI) 26 août 2022

« J’ai dû sauter les Jeux du Commonwealth à cause d’une blessure et j’étais un peu nerveuse. Ce soir m’a donné beaucoup de confiance pour terminer la saison en beauté, avec une solide performance lors de la finale DL de Zurich.

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Jakub Vadlejch, a terminé deuxième avec un meilleur lancer de 85,88 m tandis que Curtis Thompson, des États-Unis, a terminé troisième avec un meilleur effort de 83,72 m.

Chopra s’est qualifié pour la finale de la Diamond League à Zurich les 7 et 8 septembre et est également devenu le premier Indien à le faire. Malgré la victoire, il est resté quatrième avec 15 points – avec l’ajout de huit points vendredi. Les six premiers après l’étape de Lausanne se qualifient pour la finale de Zurich.

Vadlejch est resté en tête avec 27 points, suivi de Julian Weber (19 points) d’Allemagne et du champion du monde Anderson Peters de Grenade (16 points). Weber et Peters n’ont pas participé à Lausanne. Peters se remet d’une blessure après avoir été agressé à l’intérieur d’un bateau dans son pays au début du mois.

Thompson et le Letton Patriks Gailums se sont également qualifiés pour la finale de Zurich.

Chopra s’est également qualifié pour les Championnats du monde 2023 à Budapest, en Hongrie, en franchissant la barre des 85,20 m.

Chopra avait terminé deuxième de l’étape de Stockholm de la prestigieuse épreuve derrière Peters avec un record national de 89,94 m, à seulement 6 cm de la barre des 90 m, la référence mondiale du lancer de javelot.

Aux Championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, il n’était pas en position de médaille avant le troisième tour, mais ici, Chopra menait du premier lancer jusqu’à la fin, même si le peloton de huit hommes n’était pas si fort.

