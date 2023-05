Neeraj Chopra déçu du traitement réservé aux lutteurs protestataires

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra a exprimé à quel point il était consterné par la détention des lutteurs qui protestaient contre le chef de la WFI Brij Bhushan Sharan Singh dimanche.

Des lutteuses de haut niveau, dont Vinesh Phogat, Sakshi Malik et Bajrang Punia, ont été arrêtées pour violation de la loi et de l’ordre après avoir violé le cordon de sécurité alors qu’elles tentaient de se diriger vers le nouveau bâtiment du Parlement pour un «Mahapanchayat» féminin prévu.

« Je suis très triste de voir ça. Il doit y avoir une meilleure façon de gérer cela », lit-on dans le tweet de la jeune femme de 25 ans.

यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है | Il doit y avoir une meilleure façon de gérer cela. https://t.co/M2gzso4qjX— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 28 mai 2023

Des scènes chaotiques ont été observées sur le site de protestation de Jantar Mantar alors que des lutteurs et des policiers se bousculaient et se bousculaient lorsque Vinesh Phogat, sa cousine sœur Sangeeta Phogat et Sakshi Malik tentaient de franchir les barricades.

Vinesh a fourni une forte résistance contre sa détention et Sangeeta s’est accrochée à sa cousine sœur alors qu’elle était allongée sur la route alors que la lutte se poursuivait pendant quelques minutes dramatiques.

Les fonctionnaires de police les ont traînés et montés dans des bus avec plusieurs autres lutteurs et leurs partisans. Les lutteurs ont été poussés dans des bus et emmenés dans différents endroits inconnus.

Bajrang Punia, Sakshi Malik et Vinesh Phogat ont été emmenés à trois endroits différents de la ville par la police de Delhi après leur arrestation.

Sakshi a déclaré qu’elle avait été emmenée au nord de Delhi, dans la région de Burari, et que son examen médical était en cours.

« J’étais à Burari et c’était difficile de contacter d’autres lutteurs. J’espère que tout le monde va bien. Nous irons à Jantar Mantar à partir d’ici et le combat continuera jusqu’à ce que justice soit faite », a déclaré Sakshi.

Une source au courant de l’évolution de l’affaire a déclaré que Bajrang Punia avait été emmenée au poste de police de Mayur Vihar et que Vinesh et sa sœur Sangeeta Phogat avaient été emmenées à Kalkaji Thana.

(Avec les entrées de PTI et IANS)

