Neeraj Chopra déçu d’avoir perdu le fait d’être le porte-drapeau de l’Inde lors de la cérémonie d’ouverture

Le champion olympique Neeraj Chopra a exprimé sa déception d’avoir perdu l’opportunité de diriger le pays en tant que porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham jeudi après avoir subi une entorse “mineure” à l’aine lors de sa campagne historique pour la médaille d’argent au récent Championnats du monde.

La superstar de 24 ans était prête à défendre son titre à Birmingham, mais s’est retirée de l’événement multisports après que son équipe médicale lui ait conseillé un mois de repos après que l’IRM a révélé une blessure mineure.

« … Je suis blessé de ne pas pouvoir défendre mon titre et de rater une autre occasion de représenter la nation. Je suis particulièrement déçu d’avoir perdu l’opportunité d’être le porte-drapeau de Team India lors de la cérémonie d’ouverture, un honneur que j’avais hâte d’avoir dans quelques jours, a écrit Chopra sur ses réseaux sociaux.

“Pour l’instant, je vais me concentrer sur ma rééducation et j’espère être de retour en action très bientôt. Je tiens à remercier tout le pays pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus au cours des derniers jours, et vous exhorte tous à vous joindre à moi pour encourager mes collègues athlètes de l’équipe indienne à Birmingham au cours des prochaines semaines. Jai Hind.

A LIRE AUSSI | CWG 2022 : Neeraj Chopra se retire des Jeux de Birmingham en raison de problèmes de blessure

Le développement est un énorme revers pour la campagne CWG du pays, car Chopra est un sérieux prétendant à la médaille, mais pas un favori sûr pour l’or. Anderson Peters, de Grenade, qui a battu Chopra pour l’or aux Championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, dimanche, participe également au CWG.

Peters avait remporté une médaille de bronze lors des derniers Jeux du Commonwealth en 2018 à Gold Coast où Chopra avait remporté l’or.

La blessure et le retrait de Chopra signifient que l’affrontement tant attendu avec Peters ne se produira pas à Birmingham.

Chopra n’est devenu que le deuxième athlète indien à remporter une médaille au Championnat du monde après Anju Bobby George, qui avait remporté une médaille de bronze au saut en longueur en 2003 à Paris.

Après sa médaille d’argent au lancer de 88,13 m lors de la quatrième tentative, Chopra avait ressenti un malaise à la cuisse droite et ses pires craintes se sont réalisées.

«Je pensais que même le quatrième lancer aurait pu aller plus loin. Après cela, j’ai senti quelque chose sur ma cuisse et je n’ai pas pu faire de mon mieux dans les deux suivants. J’avais des cerclages (sur la cuisse) », avait déclaré Chopra après son événement.

Sa rééducation est susceptible de se faire à l’étranger, que ce soit aux USA ou en Europe. Une décision finale à ce sujet n’a cependant pas encore été prise.

A LIRE AUSSI | Battes de l’Association olympique indienne pour l’inclusion du tir et de la lutte aux Jeux du Commonwealth de Victoria 2026

La blessure et la rééducation d’un mois ont également rendu les plans de Chopra pour le reste de la saison incertains. Il avait gardé ses options ouvertes pour participer aux étapes de Monaco (10 août) et de Lausanne (26 août) de la prestigieuse série Diamond League Meetings après le CWG.

Il avait dit plus tôt qu’il aimerait participer à la finale de la Diamond League et devenir champion.

La finale de la Diamond League de cette année est prévue les 2 et 3 septembre à Zurich.

Selon des sources proches de Chopra, rien ne peut être dit sur sa participation à la Diamond League à ce stade.

Lors de l’étape de Stockholm des rencontres de la Diamond League le 30 juin, Chopra avait terminé deuxième avec un meilleur lancer de 89,94 m derrière Peters qui a remporté l’épreuve avec un effort massif de 90,31 m.

Chopra a déclaré qu’il avait eu des discussions avec son équipe de soutien, l’IOA, l’AFI et le CAIMS de SAI et avait décidé collectivement de sauter le CWG, en gardant à l’esprit ses objectifs à long terme et pour éviter de risquer une nouvelle aggravation de la blessure.

Après avoir fait l’objet d’une enquête médicale hier par un groupe de médecins ici aux États-Unis, une souche mineure a été découverte et on m’a conseillé de suivre une rééducation et de lui donner du repos pendant les prochaines semaines, a ajouté Chopra.

A LIRE AUSSI | CWG 2022 : une douzaine de cas de Covid-19 testés positifs chaque jour ; Le conseiller médical ne dit rien à craindre

Mardi, le secrétaire général de l’Association olympique indienne, Rajeev Mehta, a déclaré que Chopra avait subi une IRM aux États-Unis et qu’on lui avait conseillé un mois de repos.

“Le lanceur de javelot de l’équipe indienne, M. Neeraj Chopra, m’a appelé plus tôt dans la journée depuis les États-Unis pour me faire part de son incapacité à participer aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 en raison de problèmes de forme physique”, a déclaré Mehta.

“Suite à sa participation aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 à Eugene, M. Chopra a subi une IRM lundi et, sur cette base, son équipe médicale lui a conseillé un mois de repos”, a ajouté Mehta.

Chopra était également le porte-drapeau du contingent indien lors de la cérémonie d’inauguration des Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici