Neeraj Chopra de retour à l’entraînement, publie une nouvelle vidéo d’entraînement

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra s’est de nouveau entraîné dur avant le début de la nouvelle saison d’athlétisme.

Neeraj avait récemment pris du temps sur son emploi du temps chargé pour Encouragez l’équipe indienne de cricket féminine des moins de 19 ans lors de la finale de la première Coupe du monde T20 par catégorie d’âge à Potchefstroom, en Afrique du Sud. Avant la finale, remportée par l’Inde après avoir battu l’Angleterre, Neeraj avait parlé à l’équipe dirigée par Shafali Verma avec des anecdotes de son illustre carrière.

Dimanche, le champion du lancer de javelot était de retour à l’entraînement et a posté une vidéo de lui lançant un médecine-ball contre un mur tout en hyper-étendant les muscles de ses épaules en revers.

MONTRE:

Plus tôt, le légendaire sprinter américain Michael Johnson a été émerveillé par l’athlétisme et le mouvement de Neeraj sur la piste et a même partagé une vidéo sur les réseaux sociaux. La star du javelot avait répondu en s’enquérant en plaisantant du calendrier des sprints.

Neeraj a connu une autre année historique en 2022 alors que le médaillé d’or olympique a décroché l’argent aux Championnats du monde pour devenir seulement le deuxième Indien après Anju Bobby George – qui a obtenu le bronze à l’édition de Paris 2003 – à remporter une médaille lors de la pièce maîtresse. Le joueur de 25 ans est également devenu le premier athlète indien à remporter un titre de la Ligue de diamant avec un lancer de 88,44 mètres. En fait, Neeraj avait battu son propre record national à deux reprises l’an dernier.

A LIRE AUSSI | Neeraj Chopra marque 90 m comme résolution du Nouvel An, dit honoré par Michael Johnson Louange et battant Usain Bolt

Neeraj renversant Usain Bolt en tant qu’athlète dont on parle le plus met en évidence la popularité croissante de la star indienne à travers le monde. Il choisit cependant de rester humble : « C’est une chose de parler d’un athlète et de parler de la performance d’un athlète. L’avantage est que je viens d’Inde. Il y a tellement de gens ici et de nombreuses conversations sur le sport. En termes de performances, j’ai un long chemin à parcourir pour rattraper Usain Bolt.”

Interrogé sur ses projets pour l’année à venir, Neeraj a déclaré dans une récente interview qu’il n’avait pas encore planifié ses tournois.

« Nous (Neeraj et son entraîneur Klaus Wolfermann) attendrons de voir ce qui se passera avec les Jeux asiatiques. Avec le Covid-19 en Chine, on ne sait pas ce qui s’y passe. En fonction de l’Asiad, je déciderai si je débute ma saison en février ou en juillet, pour que je puisse faire un pic au bon moment.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici