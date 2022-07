Neeraj Chopra crée l’histoire et remporte l’argent du javelot masculin aux Championnats du monde d’athlétisme 2022

L’Indien Neeraj Chopra a marqué l’histoire dimanche en devenant le premier de son pays à remporter une médaille au lancer du javelot masculin aux championnats du monde d’athlétisme. Chopra, avec un meilleur lancer de 88,13 m, a scellé une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 en cours dans l’Oregon (États-Unis).

Le joueur de 24 ans est ainsi devenu le deuxième Indien après Anju Bobby George à remporter une médaille aux championnats du monde d’athlétisme. Anju a remporté la médaille de bronze du saut en longueur aux Mondiaux de Paris en 2003.

Anderson Peters a défendu son titre avec un effort exceptionnel de 90,54 m pour remporter l’or tandis que Jakub Vadlejch a remporté le bronze avec un lancer de 88,09 m.

Chopra a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 pour devenir le premier Indien à remporter un métal jaune aux Jeux d’été lors d’une épreuve d’athlétisme l’année dernière. En dehors de cela, il a également remporté l’or au CWG (2018), aux Jeux asiatiques (2018) et aux championnats du monde juniors U-20 (2016)

A lire aussi : Neeraj Chopra revendique une médaille d’argent historique – Faits saillants

La première tentative de Chopra était une faute alors même que son rival et prétendant à la médaille d’or Anderson Peters de Grenade a enregistré un jet de 90,21 pour aller en tête.

La deuxième tentative de Chopra a donné 82,39 et il a continué à améliorer la distance avec un lancer de 86,37 même si son expression montrait qu’il n’était pas satisfait du résultat. Ce lancer l’a cependant amené à la quatrième place.

Peters a continué à établir la référence avec un lancer encore meilleur de 90,46 m lors de sa deuxième tentative tandis que Jakub Vadlejch de la République tchèque a commencé avec 85,52 m et l’a amélioré à 87,23 m puis à 88,09 lors de sa troisième tentative pour se classer deuxième après trois tentatives.

Alors que d’autres ont amélioré leurs notes, Julian Weber a étonnamment terminé avec un lancer de 71,88 m lors de sa deuxième tentative après avoir commencé avec un impressionnant 86,86 m.

Chopra a ensuite pris d’assaut la deuxième place après sa quatrième tentative qui a abouti à un lancer de 88,13 m. Et cette fois, l’Indien a semblé assez heureux, montrant même un signe de victoire à la caméra après avoir déménagé en position de médaille d’argent.

Rohit Yadav, qui s’était également qualifié pour la finale, a terminé 10e avec un meilleur lancer de 78,72 après avoir lancé 77,96 (première tentative) et 77,96 m (deuxième tentative). Le top 8 après trois lancers obtient deux autres tentatives.

La cinquième et dernière tentative de Chopra était cependant des fautes tandis que Peters a atteint 88,11 m grâce à sa cinquième et après avoir regardé la dernière tentative de son adversaire le plus proche, a commencé à célébrer son or.

Cependant, le Grenadien a fait monter les décibels sur le site en s’alignant pour une dernière tentative même si l’or était déjà scellé. Il a couronné le tout avec un lancer de 90,54 m – la troisième fois en finale, il a franchi la barre des 90 m.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici