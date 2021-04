Le meilleur lanceur de javelot de l’Inde et Jeux Olympiques de Tokyo espoir de médaille, Neeraj Chopra, samedi, a attribué le mérite de sa série de bonnes performances récemment au soutien apporté par le programme de podium olympique cible (TOPS) du ministère des Sports. Le médaillé d’or des Jeux asiatiques et des Jeux du Commonwealth a déclaré que sans le soutien du programme TOPS, il aurait été difficile pour les athlètes de reprendre la compétition en cette période de pandémie. Chopra, qui partira pour un séjour d’entraînement en Turquie plus tard ce mois-ci avec son compatriote Shivpal Singh, a publié une vidéo sur le compte Twitter de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI), affirmant que le soutien de SAI et de TOPS était la principale raison pour laquelle Indian les sportifs se débrouillaient bien sur la scène internationale.

«Leur soutien (SAI et TOPS) et leur aide financière pour l’équipement, les voyages internationaux et l’aide aux joueurs blessés pendant la compétition et l’entraînement nous aident énormément», a déclaré Chopra, 23 ans, qui a établi le record du monde en route. à l’or lors des Championnats du monde U-20 2016 en Pologne.

«Ils nous motivent à faire de notre mieux. SAI a veillé à ce que les athlètes puissent reprendre l’entraînement le plus rapidement possible après le verrouillage et à ce que le terrain et les installations d’entraînement soient rapidement ouverts avec des protocoles conformes à Covid. »

Chopra, qui détient le record national de 88,07 mètres au javelot, a admis que le verrouillage avait fait des ravages sur l’esprit et le corps, mais « avec l’entraînement en plein essor, il ne sera pas long de revenir à la pleine forme » .

Épousant les vertus de la patience, Copra a déclaré que ce trait était enraciné en lui depuis l’enfance.

«J’ai subi plusieurs blessures au cours de ma carrière et j’ai également fait plusieurs retours, mais j’ai gardé ma patience et je me suis concentré sur le travail en cours, et je suis sûr que cela garantira le succès à l’avenir.

Il a demandé aux athlètes en herbe de ne pas aller après la performance instantanée parce que cela met plus de pression sur le corps et les a exhortés à «ne pas manger quelque chose de plus à cause de la pression de la performance» car cela pourrait être préjudiciable à leur carrière.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici