Neeraj Chopra commence à s’entraîner en Angleterre avant la saison 2023

Après une année 2022 réussie, le médaillé d’or du lancer du javelot des Jeux olympiques de Tokyo, Neeraj Chopra, a commencé sa formation à l’Université de Loughborough en Angleterre, avant la saison 2023.

L’as indien du lancer de javelot s’est rendu sur Instagram pour partager une vidéo de lui-même en train de transpirer dimanche depuis le centre de haute performance de l’université.

“Je travaille dur pour me remettre en forme pour la nouvelle saison”, a écrit Chopra avec sa photo et sa vidéo.

Chopra a atterri en Angleterre il y a quelques jours et campera à l’Université de Loughborough, connue pour sa salle de sport et ses installations d’entraînement à la pointe de la technologie, pendant 63 jours. Il est accompagné de son entraîneur et expert en biomécanique, le Dr Klaus Bartonietz et du physiothérapeute Ishaan Marwaha.

Plus tôt cette semaine, le joueur de 24 ans a eu une interaction avec les étudiants de l’Université de Loughborough.

La saison 2023 de Chopra devrait inclure les Championnats du monde d’athlétisme à Budapest en août, les Jeux asiatiques à Hangzhou en septembre et également des compétitions dans la série Diamond League.

Il a participé à six compétitions en 2022 et a réécrit son record national deux fois dans la saison. Chopra est également devenu le premier Indien à remporter une médaille d’argent aux championnats du monde d’athlétisme en juillet.

Bien que Chopra se soit retiré des Jeux du Commonwealth 2022 en raison d’une blessure à l’aine, il a marqué son retour en devenant le premier Indien à remporter une rencontre de la Ligue de diamant à Lausanne et est finalement devenu le premier Indien à remporter un trophée de la Ligue de diamant.

