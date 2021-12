Neeraj Chopra captive les élèves de 75 écoles de Sanskardham à Ahmedabad

Le champion du lancer du javelot des Jeux Olympiques, Neeraj Chopra, a lancé un ambitieux programme de sensibilisation qui relie les athlètes indiens avec des écoliers lorsqu’il a interagi avec des élèves de plus de 75 écoles à Sanskardham, Ahmedabad.

Neeraj, qui a pratiqué divers sports avec les élèves et leur a donné des conseils sur le lancer du javelot, a choisi de leur parler de l’importance d’une alimentation équilibrée (Santulit Aahar), de la forme physique et du sport. Il les a tenus en haleine avec ses réponses spontanées à leurs questions curieuses, son style de narration inimitable le rendant attachant à son public attentif.

« Une idée originale du Premier ministre Narendra Modi, la sensibilisation envisage l’interaction de tous les olympiens et paralympiens avec des étudiants de 75 écoles chacun en l’espace de deux ans pour motiver les jeunes à avoir« Santulit Ahaar »ou une alimentation équilibrée et à participer à des activités de remise en forme. Cette initiative est organisée conjointement par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Jeunesse et des Sports », a déclaré samedi le ministère des Sports dans un communiqué.

« Lorsqu’il nous a accueillis après les Jeux olympiques, le Premier ministre a partagé sa vision d’une Inde nouvelle, plus saine et plus en forme. Je suis heureux d’ouvrir le bal dans cette initiative spéciale de visiter les écoles et de partager à ma manière des connaissances qui peuvent aider les étudiants et réaliser le rêve du Premier ministre de voir l’Inde devenir une nation plus sportive », a déclaré Neeraj.

Il a partagé des conseils pour bien manger, un régime de remise en forme correct et aussi quelques leçons de vie importantes. Neeraj Chopra a également parlé du quiz Fit India, le plus grand quiz sur le sport et le fitness. « J’ai été surpris d’entendre certaines réponses que les étudiants m’ont données et de louer leurs connaissances. Ils peuvent atteindre de plus hauts sommets avec le bon type de discipline et de dévouement », a-t-il déclaré.

Auparavant, Neeraj Chopra avait été félicité par la direction de la Sanskardham Educational Society. Il a fait l’éloge du travail accompli par la Société et a loué l’engagement et le dévouement pour donner aux étudiants les moyens de se préparer pour l’avenir.

Tarundeep Rai (tir à l’arc), Sarthak Bhambhri (athlétisme), Sushila Devi (judo), KC Ganapaty et Varun Thakkar (voile) visiteront des écoles dans d’autres régions du pays au cours des deux prochains mois. Parmi les paralympiens, Avani Lekhara (Para Shooting), Bhavina Patel (Para Tennis de Table) et Devendra Jhajharia (Para Athletics) ouvriront la voie à l’initiative.

