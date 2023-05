Neeraj Chopra blessé ! « Soutenu une tension musculaire pendant l’entraînement », se retire de la compétition

Neeraj Chopra s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il avait subi une tension musculaire pendant l’entraînement et qu’il ne participerait pas aux Jeux Fanny Blankers-Koen à Hengelo, aux Pays-Bas, le 4 juin.

« Les blessures font partie du voyage, mais ce n’est jamais facile », a déclaré Neeraj Chopra sur les réseaux sociaux.

« Récemment, j’ai subi une tension musculaire pendant mon entraînement. Suite à une évaluation médicale, mon équipe et moi avons décidé d’éviter tout risque pouvant aggraver la blessure.

« Malheureusement, cela signifie que je dois me retirer des FBK Games, à Hengelo. Nous souhaitons aux organisateurs et au tournoi tout le succès.

« Je suis sur la voie de la guérison et je viserai à être de retour sur la piste en juin.

« Merci pour tout votre soutien », a ajouté Neeraj.

Récemment, Neeraj Chopra est devenu le numéro un mondial du lancer du javelot masculin, réalisant son meilleur classement en carrière. Chopra, 25 ans, a remporté l’or lors du match aller de la prestigieuse série Diamond League à Doha le 5 mai lors de son événement d’ouverture de la saison 2023. Sa première tentative de la saison a produit un effort de classe mondiale de 88,67 m. Chopra est venu à une distance touchante de son record personnel et national du javelot de 89,94 m lors de sa première tentative.

Même si cela n’est pas clair, Neeraj devrait participer aux Jeux Paavo Nurmi à Turku en Finlande le 13 juin, sans plus de détails sur sa participation.

La proposition d’entraînement de Chopra en Finlande a également été récemment approuvée dans la perspective de ses multiples événements World Athletics – Gold Level en juin. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé que Neeraj avait l’intention de s’entraîner au centre d’entraînement olympique de Kuortane en Finlande pendant cette période. L’aide financière couvrira leurs frais de transport aérien, les frais de camp, les frais de pension et d’hébergement, l’assurance médicale et les indemnités personnelles, entre autres.

Lors d’une interaction avant le début de la saison, Neeraj avait déclaré qu’il restait concentré sur l’objectif final immédiat – à savoir les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Je dois encore faire mieux. Mes premiers Jeux olympiques ont été formidables, mais je ne tiens rien pour acquis. Il y aura plus d’attentes de ma part à Paris 2024. Ce qui est entre mes mains, c’est de me donner à 100% et je m’entraînerai plus dur que je ne l’ai fait pour Tokyo », avait déclaré Neeraj.

(Avec les contributions des agences)