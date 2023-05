Neeraj Chopra atteint la première place du classement mondial du javelot masculin d’athlétisme

Le champion olympique Neeraj Chopra est devenu le numéro un mondial pour la première fois de sa carrière dans le dernier classement du lancer du javelot masculin publié par World Athletics. Chopra est en tête du classement avec 1455 points, 22 devant le champion du monde en titre de la Grenade Anderson Peters (1433). Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Jakub Vadlejch, de la République tchèque, a terminé troisième avec 1416 points.

Chopra, 25 ans, est devenu numéro deux mondial le 30 août de l’année dernière, mais il est resté coincé derrière Peters depuis lors.

En septembre de l’année dernière, Neeraj Chopra a remporté la finale de la Diamond League 2022 à Zurich, devenant ainsi le premier Indien à remporter le prestigieux trophée.

Il a remporté le titre lors de l’ouverture de la saison de la Doha Diamond League le 5 mai avec un lancer de 88,67 m.

Il participera ensuite aux Jeux FBK le 4 juin aux Pays-Bas, suivis des Jeux Paavo Nurmi à Turku, en Finlande, le 13 juin.

Chopra, qui avait remporté le trophée final de la Diamond League 2022 l’année dernière, a remporté le premier tour d’ouverture de la saison avec un meilleur lancer de 88,67 m pour battre un peloton étoilé au Qatar Sports Club. « C’était une victoire très difficile, mais je suis content, c’est un très bon début pour moi », a alors déclaré Chopra.

« Cette saison, je resterai en forme et constant et j’essaierai de faire de mon mieux lors des prochaines compétitions. Je prévois de rester en forme et de faire plus que je ne peux », a ajouté Chopra, qui a pour objectif de franchir la barre convoitée des 90 m. .

La base d’entraînement actuelle de Chopra se trouve à Antalya, en Turquie.

« J’espère arriver à la première place lors des prochaines compétitions et garder la constance au cours de cette saison », a déclaré la superstar indienne.