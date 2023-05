Neeraj Chopra après avoir remporté l’or à la Doha Diamond League

Le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopra a commencé sa défense du titre de la Ligue de diamant avec une victoire confortable lors de la manche d’ouverture de la saison, avec un leader mondial et un quatrième meilleur effort en carrière, vendredi dans la capitale du Qatar.

Chopra, 25 ans, qui avait empoché le trophée de la finale de la Diamond League 2022 en Suisse en septembre dernier, a battu un peloton étoilé avec un meilleur lancer de 88,67 m pour commencer sa saison en beauté.

Chopra a frappé ses bretelles lors de sa première tentative elle-même avec un lancer de 88,67 m, le meilleur au monde, qui était son quatrième meilleur effort en carrière, pour se positionner au sommet de la pile. Il a maintenu la tête jusqu’à la fin pour remporter l’épreuve lors de sa deuxième apparition au Qatar Sports Club.

« C’était une victoire très difficile, mais je suis content, c’est un très bon début pour moi. J’espère arriver à la première place lors des prochaines compétitions et garder la cohérence au cours de cette saison », a déclaré Chopra après la victoire.

« C’était difficile pour tous les athlètes, mais je suis tout de même satisfait de mon résultat. C’est une super ambiance. Aujourd’hui, c’était difficile, la prochaine fois, je ferai plus de lancers.

« Cette saison, je resterai en forme et constant et j’essaierai de faire de mon mieux lors des prochaines compétitions. Je prévois de rester en forme et de faire plus que je ne peux.

« Beaucoup de gens sont venus me soutenir et ils sont vraiment contents. Parfois, c’est vraiment difficile parce que nous avons un grand pays et que les gens ont de l’espoir, et maintenant plus d’athlètes de mon pays me rejoignent dans la ligue de diamant et d’autres compétitions.

« J’ai de la chance que les gens aient confiance en moi, je me sens vraiment bien. Cette réunion de Doha est formidable, la première chaque année. »

Le médaillé d’argent Jakub Vadlejch, de la République tchèque, s’est effroyablement rapproché de la meilleure marque de Chopra avec un deuxième jet de 88,63 m, soit quatre centimètres de moins que l’effort de l’Indien.

Vadlejch avait remporté l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo. Il avait également remporté une médaille d’argent dans la Ligue de diamant de Doha l’année dernière avec un lancer de 90,88 m.

Le champion du monde en titre Anderson Peters de Grenade, qui avait remporté l’épreuve ici l’année dernière avec un lancer monstre de 93,07 m, a terminé troisième avec un modeste meilleur lancer de 85,88 m.

(Avec les contributions des agences)

