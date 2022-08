Neeraj Chopra affiche les prouesses de “Ninja” pendant la routine d’entraînement

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra a été vu se préparer à ajouter une autre distinction à sa multitude de réalisations alors que la Lausanne Diamond League se rapproche.

Chopra a récemment publié sa vidéo de séance d’entraînement, suggérant qu’il pourrait bientôt être de retour en action. Ici, l’incroyable athlète a fait preuve d’une force et d’une agilité impeccables lors d’un exercice d’escalade. Il semblait que Chopra n’avait pas transpiré pour gravir le poteau incliné et est redescendu avec la même facilité et le même panache.

Les internautes ont été sidérés par l’athlétisme de Neeraj Chopra et ont exprimé leur appréciation pour l’athlète d’élite. Voici comment certains fans ont réagi à la vidéo d’entraînement :

“Derrière ces médailles durement gagnées, les athlètes ont travaillé dur”, a déclaré l’un de ses fans.

Derrière ces médailles durement gagnées, les athlètes ont travaillé dur. Cependant, certaines personnes ne sont intéressées que par les médailles ou les lancers à plus de 90 m. Assis chez eux, ils ne font que les juger au lieu de les apprécier et de les soutenir. — 🎸 (@incandescentSA) 19 août 2022

A LIRE AUSSI : Elena Rybakina, la championne de Wimbledon, ne concourra pas à Cincinnati

Un autre tweeté, “Horriblement flexible et je saute juste mon rythme cardiaque.”

😳😳😳wc est-ce? Horriblement flexible 😊 n Je saute juste mon rythme cardiaque 🙀💓 dhad dhad nt tick tick 💓 J’ai l’air si en forme et mignon n ☺️ awww heureux de te voir Mon Roi ☺️ #NeerajChopra ji, vrai sentiment Bahubali pic.twitter.com/7RlJaEur6J — Devyani kubade (@devyani_kubade) 19 août 2022

Quelques-uns ont mentionné que le régime d’entraînement de Neeraj Chopra est « inspirant ».

Quel athlète 🔥. Inspirant —Tejas Kapoor (@TejasKapoor14) 19 août 2022

“Rien n’est facile et votre travail acharné et votre éthique d’entraînement montrent pourquoi vous êtes le leader de votre sport”, a écrit un utilisateur.

Ouah. Juste wow. Rien n’est facile et votre travail acharné et votre éthique d’entraînement montrent pourquoi vous êtes le leader de votre sport. – Gautam Naidu (@rishabgautam) 19 août 2022

Neeraj Chopra n’a pas levé le pied après avoir remporté la médaille d’or historique aux Jeux olympiques de Tokyo. Le joueur de 24 ans a commencé sa saison 2022 en beauté. Il a battu le record national à deux reprises, avant de décrocher la médaille d’argent aux emblématiques Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, en Oregon.

L’athlète né à Haryana était l’un des paris sûrs de l’Inde pour une médaille aux Jeux du Commonwealth 2022 récemment conclus qui se sont déroulés à Birmingham. Cependant, une blessure qu’il a subie lors de la finale des championnats d’athlétisme l’a écarté de l’événement quadriennal.

A LIRE AUSSI : Chelsea signe Cesare Casadei de l’Inter Milan pour un contrat de six ans

Neeraj Chopra est sur le point de retrouver une forme physique complète. Il a été inclus dans la liste finale des concurrents de la Lausanne Diamond League qui débutera vendredi. Néanmoins, il n’y a pas eu de confirmation officielle de sa participation à la prestigieuse compétition.

La Diamond League devrait débuter le 26 août et les six meilleurs finalistes s’affronteront dans la grande finale prévue pour le mois de septembre. La condition physique de Chopra reste dans l’air et dans quelques jours, il sera clair si l’as indien concourra ou non.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici