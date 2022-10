Neeraj Chopra accueille les athlètes en herbe aux 36e Jeux nationaux

Neeraj Chopra était l’attraction vedette de la cérémonie d’ouverture des 36e Jeux nationaux à Ahmedabad le 29 septembre. Le lendemain matin, le champion olympique a ouvert les épreuves d’athlétisme des Jeux nationaux à l’IIT Gandhinagar. Sports Authority of India a partagé une vidéo réconfortante de Neeraj interagissant avec de jeunes athlètes. Tout en partageant la vidéo, SAI a écrit : « Le médaillé d’or olympique @Neeraj_Chopra1 ouvre les épreuves d’athlétisme des 36e Jeux nationaux à l’IIT Gandhinagar. Tous les meilleurs champions.

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité Neeraj Chopra pour avoir fait preuve d’une grande générosité en serrant la main de chaque athlète. Bien qu’il ne participe pas aux Jeux Nationaux cette année, la superstar du javelot a fait preuve d’un grand cœur en étant présent aux épreuves d’athlétisme et en motivant les sportifs en herbe.

Neeraj Chopra avait déjà défrayé la chronique avec sa visite au Gujarat. Le joueur de 24 ans en a impressionné plus d’un en jouant du garba dans l’une des salles les plus célèbres de Vadodara.

J’ai le garba groove @Neeraj_chopra1 ! Bien paraître ! pic.twitter.com/gTwZN0Nm2B — Anurag Thakur (@ianuragthakur) 29 septembre 2022

Il a également interagi avec la foule bruyante et a reçu leurs applaudissements pendant la nuit du garba.

Lors de l’inauguration des Jeux nationaux, le Premier ministre Narendra Modi a mentionné le lanceur de javelot vedette dans son discours. Le Premier ministre Modi a révélé qu’il avait vu la vidéo virale de Neeraj faisant du garba au Gujarat.

est le Golden Boy @Neeraj_chopra1 assiste à la soirée spéciale Garba #Vadodara parmi des milliers de personnes L’enthousiasme et les célébrations au terrain de garba se sont multipliés lorsqu’il a surpris ses fans sur place#36eJeux nationaux #Jeuxnationaux2022 pic.twitter.com/VYxyhIFwIM – Médias SAI (@Media_SAI) 28 septembre 2022

Les réalisations phénoménales de Neeraj au javelot masculin l’ont élevé au rang des icônes sportives les plus vénérées de l’Inde. De plus, la charmante personnalité de Neeraj l’a fait aimer des masses. Depuis sa victoire historique aux JO de Tokyo, Neeraj n’a pas levé le pied. Plus tôt ce mois-ci, il a écrit l’histoire en devenant le premier Indien à remporter la finale de la Diamond League 2022 à Zurich.

Neeraj Chopra a surclassé le champion de la Ligue de diamant 2016 et médaillé d’argent de Tokyo 2020, Jakub Vadlejch, de la République tchèque, pour remporter le titre convoité. En juillet, Neeraj avait fait preuve d’une formidable force mentale en remportant l’argent aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, aux États-Unis.

Neeraj possède désormais une collection enviable de médailles qui comprend des médailles d’or aux Championnats du monde juniors (2016), aux Championnats asiatiques (2017), aux Jeux du Commonwealth (2018), aux Jeux asiatiques (2018) et aux Jeux olympiques (2021).

