Neeraj Chopra a eu “une récupération positive après une blessure mais pas à 100%”, déclare le chef de l’AFI, Adille Sumariwalla

Neeraj ChopraLes chances de participer à la prochaine Ligue de diamant de Lausanne (le 26 août) ont considérablement augmenté alors que le président de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), Adille Sumariwalla, a déclaré dimanche à Firstpost que le médaillé d’or olympique avait montré une amélioration dans sa récupération après une blessure et pourrait concourir à la rencontre.

Même si les rapports médicaux de Neeraj ont montré une amélioration significative, le chef de l’AFI, Sumariwalla, a ajouté qu’une décision finale à ce sujet sera prise juste avant la compétition.

“Un jour après notre conversation, nous avons été informés du rapport médical de Neeraj”, a déclaré le président de l’AFI, Adille Sumariwalla, cité par Premier poste.

“Il y a eu une récupération positive de sa blessure jusqu’à présent, mais il n’est pas encore à 100% en forme. Nous attendrons jusqu’à un jour avant la compétition pour nous assurer qu’il est prêt à concourir, puis nous prendrons un dernier appel », a-t-il ajouté.

Neeraj avait raté les Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 en raison d’une blessure à l’aine “mineure” qu’il avait subie en remportant une médaille d’argent historique aux Championnats du monde à Eugene, aux États-Unis, le mois dernier. On lui a conseillé un mois de repos.

Neeraj est actuellement à Sarrebruck, en Allemagne, avec son entraîneur, le Dr Klaus Bartonietz, et le physio Ishaan Marwaha.

En fait, la Diamond League à Lausanne est la dernière où le lancer du javelot figure en tant qu’événement et déterminera les six premiers finalistes de la grande finale qui se tiendra à Zurich les 6 et 7 septembre. Chopra est actuellement classé quatrième au classement grâce à à sa deuxième place à la Stockholm Diamond League. Vitezslav Vesely de la République tchèque et Oliver Helander de la Finlande sont aux septième et 10e places avec 5 et 4 points respectivement, et peuvent dépasser Neeraj s’ils terminent dans le top 5 à Lausanne et que Chopra ne participe pas.

Neeraj a fait un retour impressionnant à la compétition après Tokyo 2020, battant le record national avec un lancer de 89,30 m pour décrocher l’argent aux Paavo Nurmi Games, puis a de nouveau battu le record national avec un lancer de 89,94 m pour terminer deuxième de la Stockholm Diamond League 2022. en Suède récemment.

Avinash Sable, qui a remporté la médaille d’argent au CWG 2022, participera également à l’épreuve masculine de 3000 m steeple lors de la compétition.

