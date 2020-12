Neera Tanden, surnommée chef du budget de Joe Biden, partage une éducation communautaire avec Kamala Harris, toutes deux élevées par des mères célibataires, venues d’Inde et leur détermination a vu leurs filles accéder à des postes de pouvoir qui ont dépassé le rêve américain.

« Comme la mère de la vice-présidente élue, Shyamala, ma mère, Maya, est née en Inde. Comme tant de millions de personnes, de chaque génération, elle est venue en Amérique pour mener une vie meilleure », a déclaré Tanden mardi après que Biden l’ait présentée à Wilmington comme son choix pour devenir directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB) lorsqu’il deviendra président le mois prochain.

Le poste est l’un des plus puissants, supervisant la rédaction du budget de près de 5 000 milliards de dollars, et est responsable de la gestion de plusieurs agences et de la liaison avec le Congrès. Mais leurs histoires divergent après le divorce de leurs parents, Tanden a cinq ans et Harris a sept ans. Les dents sont tombées de la classe moyenne et ce qui a suivi était une histoire de la détermination de sa mère et de la générosité américaine.

«Je suis ici aujourd’hui grâce à la persévérance de ma mère, mais aussi grâce à un pays qui nous a fait confiance, investi dans son humanité et dans nos rêves», a-t-elle déclaré.

Ma mère est restée seule avec deux enfants et sans travail. Elle a dû faire un choix: retourner en Inde, où le divorce était alors stigmatisé et les chances seraient limitées, ou continuer à se battre pour son rêve américain. Elle est restée et l’Amérique est venue. à travers des moments difficiles pour elle. «

Tanden a parlé franchement de leur dépendance vis-à-vis des programmes publics pour les pauvres, des bons alimentaires et des «coupons gouvernementaux pour la nourriture gratuite – et les coupons de la section 8 – les subventions gouvernementales au logement.

«Nous nous sommes appuyés sur le filet de sécurité sociale pour nous remettre sur pied», a-t-elle déclaré.

Parlant des difficultés de sa mère, elle a déclaré: «Ce pays lui a donné une chance équitable d’atteindre la classe moyenne et elle l’a fait fonctionner. Elle a obtenu un emploi d’agente de voyages et il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle puisse nous acheter notre propre maison. à Bedford, Massachusetts, et regardez ses enfants aller à l’université et au-delà. «

«Je suis ici aujourd’hui à cause des programmes sociaux. À cause des choix budgétaires. À cause d’un gouvernement qui a reconnu la dignité de ma mère et lui a donné une chance», a-t-elle déclaré, liant ses expériences à son travail futur.

«C’est maintenant un honneur de contribuer à façonner ces budgets et programmes pour continuer à aider les Américains, à pousser les familles au bord du gouffre. Donner à tout le monde la chance que ma mère a eue, et que tout le monde mérite,» dit-elle.

La mère de Harris, Shyamala, était médecin légiste lorsque son mari afro-jamaïcain, Donald, l’a quittée ainsi que leurs deux filles, et n’était pas aussi mauvaise que la mère de Tanden.

Une mesure de la distance parcourue par Tanden depuis le choc initial de la pauvreté se trouve dans la description par Biden d’elle comme «un esprit politique brillant avec une expérience pratique critique dans l’ensemble du gouvernement».

« Elle sera la première femme de couleur et la première sud-asiatique américaine à diriger l’OMB. Elle sera responsable de la mise en place de mon budget qui nous aidera à contrôler le virus, à faire face à la crise économique et à mieux nous remettre. » construire », dit-il. dit en la présentant.

Biden, qui deviendra président le mois prochain, a qualifié son choix d’emplois économiques «d’une équipe de premier ordre qui nous permettra de traverser la crise économique actuelle et nous aidera à construire notre économie mieux qu’avant».

Beaucoup d’entre eux avaient servi dans les administrations des présidents Bill Clinton et Barack Obama, de même que ceux qu’il avait sélectionnés pour les affaires étrangères et la sécurité nationale.

«Cette équipe a été testée et expérimentée», a-t-il déclaré.

Teeth avait travaillé pour l’ancienne campagne de Bill Clinton et est devenu directeur adjoint de la politique intérieure à la Maison Blanche et conseiller d’Hillary Clinton. Dans l’administration Obama, elle a été conseillère principale auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux et a aidé à rédiger sa loi et son programme de santé abordables.

Comme Tanden, qui a été décrit par Biden comme le premier « Sud-asiatique américain, plutôt que indien américain, à diriger l’OMB, il y en a d’autres qui sont aussi les premiers. »

Janet Yellen, qui sera la première femme à devenir secrétaire au Trésor une fois confirmée par le Sénat, est une ancienne présidente du Conseil des conseillers économiques (CEA) de Clinton et a été nommée présidente de la Réserve fédérale, la banque centrale par Obama. du pays.

Cecilia Elena Rouse devient la première Afro-américaine à présider le CEA, dont elle était membre pendant le mandat d’Obama.

Teeth fera face à une forte opposition des républicains au Sénat lorsqu’elle confirmera les insultes ignobles qu’elle leur a infligées dans ses tweets.

Le sénateur républicain John Cornyn l’a qualifiée de «radioactive» et a déclaré qu’elle était peut-être la «pire candidate à ce jour».

Un autre, Tom Cotton, a tweeté qu’elle était « remplie de haine et guidée par la gauche éveillée » et a cité l’un de ses tweets disant qu’elle aimait le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, devenu « Moscou Mitch ». Nommé.

Elle avait également allégué que les Russes avaient piraté le système électoral en 2016 et que cela avait conduit à la remise de 70000 voix à Trump.

Le Daily Beast a rapporté que Tanden avait supprimé plus de 1 000 tweets le mois dernier, dont un demandant aux gens de diriger «leur colère» sur McConnell et d’autres membres de son parti.