Neera Tanden est la première candidate de Biden au niveau du cabinet à se retirer

Neera Tanden, candidate au poste de directeur du bureau et de la gestion et du budget, prend la parole lors d’une audience de confirmation du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales le 9 février 2021 à Washington, DC. | Ting Shen / Getty Images

Après quelques semaines difficiles, Tanden a annoncé qu’elle retirait sa nomination au poste de directrice de l’OMB.

Le président Joe Biden a perdu son premier choix au niveau du Cabinet.

Neera Tanden, la candidate assiégée au Bureau de la gestion et du budget de Biden, a officiellement retiré sa nomination au poste après des jours d’incertitude quant à savoir si elle avait suffisamment de votes pour être confirmée au Sénat américain.

« Malheureusement, il semble maintenant clair qu’il n’y a pas de voie à suivre pour obtenir la confirmation, et je ne veux pas que l’examen continu de ma nomination soit une distraction de vos autres priorités », Tanden, le président du think tank de gauche Center for American Progress, a déclaré dans un communiqué publié mardi.

Avec son retrait, Tanden devient la première candidate à un poste au Cabinet de la Maison Blanche à être coulée par ses vieux tweets, qui critiquaient vivement un certain nombre de législateurs. L’administration de Biden avait souligné la nature historique de la nomination de Tanden; elle a siégé à la Maison Blanche du président Bill Clinton et avait de l’expérience dans la direction d’un important groupe de réflexion, et si elle était confirmée, elle aurait été la première femme de couleur et la première femme américaine d’origine asiatique à diriger l’OMB.

Mais une grande partie du curriculum vitae de Tanden a été éclipsée par sa prolifération de publications en ligne – au moins 1000 tweets ratissant à la fois les républicains et les démocrates de gauche – que Tanden a discrètement commencé à supprimer en novembre 2020.

La décision de Tanden intervient après quelques jours intenses à essayer de convaincre les sénateurs républicains dont les votes devaient être confirmés. Dans un Sénat où les démocrates ont une majorité d’un vote, Tanden avait besoin du soutien républicain étant donné qu’elle avait déjà perdu un vote démocrate critique dont elle avait besoin en Virginie-Occidentale, le sénateur Joe Manchin, qui a récemment annoncé qu’il s’opposerait à la confirmation de Tanden.

Tanden et la Maison Blanche Biden espéraient que la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) pourrait se retourner et leur donner la voix dont elles avaient besoin. En effet, jusqu’à ce que Tanden retire officiellement sa nomination, Murkowski avait déclaré aux journalistes qu’elle était toujours indécise sur la nomination.

Biden a publié une déclaration acceptant la démission de Tanden et a mentionné qu’il aimerait lui trouver une autre place dans son administration, où elle n’aurait pas besoin de confirmation du Sénat.

«J’ai le plus grand respect pour son bilan, son expérience et ses conseils, et j’ai hâte de la voir occuper un poste dans mon administration», a déclaré Biden dans le communiqué.

L’administration de Biden pourrait avoir un remplacement rapide pour Tanden

Mardi, la directrice adjointe du Bureau de la gestion et du budget Shalanda Young a eu son audition de confirmation devant la commission du budget du Sénat. Et cela s’est bien mieux passé que celui de Tanden des semaines auparavant.

Young est un ancien directeur du personnel du Comité des crédits de la Chambre, avec des liens profonds avec la Colline et le respect des législateurs et des membres du personnel des deux côtés de l’allée. Surtout, elle n’a pas de compte Twitter.

Alors que les sénateurs républicains ont passé beaucoup de temps à réprimander Tanden pour ses publications sur les réseaux sociaux lors de son audition, ils avaient des choses relativement élogieuses à dire sur Young.

«Tous ceux qui traitent avec vous de notre côté n’ont que de bonnes choses à dire. Vous pourriez me dissuader de voter pour vous, mais j’en doute », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham (R-SC) à Young lors de son audience de mardi.

Les républicains semblant susceptibles de voter pour confirmer Young, l’administration Biden pourrait bien vouloir la déplacer à la place de Tanden. Certains républicains, y compris le membre de rang du Comité des crédits du Sénat, Richard Shelby, de l’Alabama, avaient déjà déclaré qu’ils voteraient pour confirmer que Young si elle remplaçait Tanden.

Et alors que les démocrates du Congrès devraient bientôt adopter un projet de loi de relance majeur sur Covid-19 par le Congrès en utilisant le rapprochement budgétaire, l’administration Biden voudra probablement confirmer rapidement un chef de l’OMB – un bureau clé chargé de planifier et de superviser la mise en œuvre du budget fédéral. une fois que le Congrès l’a adopté.

Le dilemme de Tanden démontre les calculs délicats d’un Sénat uniformément divisé et le pouvoir des sénateurs individuels de bloquer des éléments du programme de Biden. Même si Tanden a fait beaucoup pour irriter l’aile Sanders du Parti démocrate au fil des ans, ce sont finalement les modérés qui l’ont coulée.