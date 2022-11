Neendraan Ni Aandiyaan : Aparshakti Khurana et Nikita Dutta révèlent ce qui s’est passé pour le tournage de leur dernière chanson [Exclusive]

Neendraan Ni Aandiyaan : L’acteur de Bollywood Aparshakti Khurana et la télévision et Bollywood Nikita Dutta sont très enthousiasmés par leur nouvelle chanson à venir, “Neendraan Ni Aandiyaan”. L’excitation des deux acteurs valait la peine d’être vue même dans l’interview accordée à Bollywoodlife. Les deux acteurs ont partagé de nombreuses histoires amusantes concernant le tournage de la chanson. Laissez-nous vous parler de la nouvelle chanson, ‘Neendraan Ni Aandiyaan, d’Aparshakti Khurana et Nikita Dutta qui sortira le 30 novembre. Regardons la vidéo et découvrons l’incroyable histoire derrière le tournage. Regarder la vidéo.