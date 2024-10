Neena Gupta tient la petite fille de sa fille Masaba Gupta près de lui. Pose adorablement avec ‘Beti Ki Beti’ – Voir photo

« ‘Nani Maa’ Neena Gupta tient la petite fille de sa fille Masaba près de lui ». Pose adorablement avec ‘Beti Ki Beti’ – Voir photo

POINTS FORTS Neena Gupta a posté une photo avec sa petite-fille

Masaba, la fille de Neena, a accueilli son premier enfant avec son mari Satyadeep Mishra

Masaba et Satyadeep sont devenus parents le 11 octobre

Créatrice de mode, influenceuse et femme d’affaires Masaba Gupta a eu la chance d’avoir une petite fille avec son mari Satyadeep Mishra. Le couple avait partagé un joli message avec un graphique et la légende mentionnait : « Notre petite fille très spéciale est arrivée un jour spécial. » Ils ont également écrit la date du 11.10.2024, ainsi qu’une photo monochrome montrant une main tenant les jolis pieds de la petite fille. Maintenant, Nani Maa du bébé, Panchayat actrice Neena Gupta a partagé une adorable photo de serrer sa petite-fille dans ses bras.

Nani Maa Neena Gupta tient son beti ki beti près

Neena Gulta a profité de son compte Instagram pour publier une photo avec elle beti Le nouveau-né de Masaba Gupta beti. Le visage du bébé n’était pas visible alors que Neena tenait le petit ange près d’elle. Elle-même était vêtue de blanc et portait des lunettes de soleil. La joie de devenir Nani et de tenir sa petite-fille dans ses bras était clairement visible sur son visage. Le couple ainsi que Neena n’ont pas révélé le visage du bébé et il sera intéressant de voir s’ils feront la grande révélation dans la deuxième saison de la série. Masaba Masaba.

Amis et fans félicitent Neena Gupta pour être devenue Nani Maa

Dès que l’actrice chevronnée a posté la photo super mignonne, des amis de l’industrie cinématographique sont venus la féliciter d’être devenue Nani Maa pour un haricot aussi adorable. Rakulpreet a écrit : « Félicitationssssssss (emojis cœur rouge) que Dieu bénisse la petite fille », tandis que Mrunal a également laissé tomber de nombreux cœurs rouges et a écrit : « Awwwww félicitations. »

Les amis et les fans souhaitent à Neena Gupta

Les célébrités souhaitent à Neena Gupta

La belle-mère de Sameera Reddy, Manjiri Varde, qui est elle-même grand-mère, a écrit : « Elle apportera de la joie, de l’amour et une quantité infinie de bonheur, grand-mère », et Nimrat Kaur lui a souhaité en disant : « Félicitations Neena, Madame, beaucoup et beaucoup d’amour et de bisous. » Un fan a écrit un joli message qui disait : « Félicitations Nani Maa ! Vous feriez la nani la plus glamour. »