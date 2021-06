Neena Gupta s’ouvre sur sa vie personnelle et dit « Satish Kaushik m’a proposé de m’épouser quand j’étais enceinte de Masaba » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’autobiographie la plus attendue de l’actrice vétéran Neena Gupta, intitulée « Sach Kahun Toh », fait les gros titres depuis sa sortie lundi 14 juin.

Dans le livre, Neena a fait d’énormes révélations liées à sa vie personnelle et professionnelle. Elle a également parlé des difficultés auxquelles elle a été confrontée en élevant sa fille Masaba Gupta, qui est maintenant une créatrice de mode à succès. Elle a également expliqué comment elle équilibrait sa vie personnelle et professionnelle en tant qu’actrice.

Récemment, Neena a partagé que lorsqu’elle était enceinte de Masaba, son ami proche, qui est également cinéaste et acteur, Satish Kaushik a proposé de l’épouser.

Pour les inconnus, elle était enceinte dans les années 1980, alors qu’elle était en couple avec l’ancien joueur de cricket des Antilles, Sir Vivian Richards.

L’un des extraits de son livre « Sach Kahun Toh », récemment publié, se lit comme suit : « Ne vous inquiétez pas, si l’enfant naît avec la peau foncée, vous pouvez simplement dire qu’il est à moi et nous nous marierons. Personne ne soupçonnera un chose. »

Parlant d’élever Masaba en tant que parent célibataire, Neena avait déclaré : « C’était très difficile. C’était plus dur que je ne l’imaginais. Je pense que c’était mal parce qu’un enfant a besoin des deux parents et qu’ils ont besoin de temps de qualité. Ils ont besoin beaucoup de temps et je pense que si je n’avais pas eu à gagner d’argent, Masaba aurait été encore mieux.

Plus tard, en 2008, Neena a épousé le comptable agréé Vivek Mehra, basé à Delhi, lors d’une cérémonie privée aux États-Unis.