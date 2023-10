Neena Gupta s’est vu refuser l’entrée au salon réservé de l’aéroport de Bareilly : regardez

Neena Gupta s’est vu refuser l’entrée au salon réservé par les autorités de l’aéroport de Bareilly.

L’actrice vétéran de Bollywood, Neena Gupta, s’est rendue mercredi sur Instagram et a révélé que les autorités de l’aéroport de Bareilly avaient refusé l’entrée au salon réservé. Partageant la vidéo, le Badhaai Ho a fouillé les autorités aéroportuaires.

On peut l’entendre dire : « L’aéroport principal de Bareilly se bol rahi hoon. Vous avez réservé le salon hain jahan main jaake ek baar baithi thi par aaj mujhe autoriser nahi kiya. « Mujhe laga vous avez réservé les VIP du salon ke liye hoti hain toh mujhe laga ki main VIP hoon par abhi tak VIP nahi bani », en vidéo.





Elle a ajouté : « Aur bohot mehnat karni padegi VIP banne ke liye. Toh, acha hai iss bahane mehnat karungi VIP banne ki. Merci beaucoup. » Les fans ont réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : « Neena mam… India mein VIP sirf politiciens hote hain… » Le second a dit : « Neena ji, tu sais ce que tu es. Ces gars ne savent pas comment valoriser les bonnes personnes. Vous n’avez pas besoin de leur évaluation. Je sais ce que ça fait.

La troisième personne a commenté : « Kya jarurat hai uss place ke et er beithne ki aap jahan beithe ho wahi VIP zone baan Jayega maam. Pour nous, vous êtes VIP, alors détendez-vous, j’aime Neena Maam. La quatrième personne a commenté : « Tu es un joyau inestimable que ces gens ne peuvent pas reconnaître. »

L’actrice Neena Gupta semble ravie d’être dans la meilleure phase de sa carrière. Après avoir joué dans des films à succès critique et commercial et joué des rôles de premier plan dans ces films, Neena s’est présentée comme une belle-mère. Masaba, la fille de Neena, s’est mariée avec sa co-star Satyadeep Misa le 27 janvier, lors d’une cérémonie intime. L’actrice chevronnée a accueilli Satyadeep dans sa famille, non pas comme son gendre, mais comme son fils.

Plus tôt, lors de la promotion de son film Shiv Shastri Balboa avec DNA India, Neena a partagé un conseil crucial qu’elle a donné à sa fille pour sa nouvelle vie. Gupta a déclaré : « C’est (le mariage) qui n’est pas si facile. C’est facile d’aimer, mais ce n’est pas facile de vivre avec un être cher. Donc, il faut faire beaucoup de compromis, sinon ça ne marchera pas. » Gupta a poursuivi: « C’est ce que j’ai dit à Masaba. Vous devez respecter l’autre personne, car l’amour ne suffit pas. Même lui doit vous respecter aussi. Et si vous sentez qu’il n’est pas respectueux, alors vous devrez lui faire respectes toi. »

À LIRE : Masaba Gupta épouse sa co-star Satyadeep Misra et partage des photos d’un mariage de rêve : « Voici de nombreuses vies d’amour »