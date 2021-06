New Delhi: L’actrice vétéran de Bollywood Neena Gupta a récemment publié son autobiographie ‘Sach Kahun Toh’ le 14 juin et le livre a ouvert de nombreux chapitres de sa vie à ses fans. L’un des moments les plus choquants de son parcours en tant qu’actrice à Bollywood a été lorsqu’on lui a demandé des faveurs sexuelles en échange d’un rôle !

Dans un extrait du livre, elle écrit : « Un jour, un ami m’a dit d’aller rendre visite à un producteur qui était un gros bonnet du sud. Il était en visite pour quelques jours et logeait à l’hôtel Sun-n-Sand. Quand je suis arrivé à l’hôtel, j’ai appelé le producteur depuis un téléphone dans le hall. « Oui, oui, je vous attendais », a-t-il dit. « Viens en haut. » « Alors, quel est mon rôle, monsieur ? » Je lui ai finalement demandé quand il s’est arrêté pour reprendre son souffle. « L’ami de l’héroïne », a-t-il dit. Lorsqu’il m’a expliqué cela, cela m’a semblé être une toute petite partie. « D’accord… Je dois y aller maintenant, monsieur » Je m’a dit : « Mes amis m’attendent. »… « Allez ? Où ? demanda-t-il. Il avait l’air vraiment choqué. N’allez-vous pas passer la nuit ici ? Soudain, j’ai eu l’impression que quelqu’un venait de verser un seau d’eau glacée sur ma tête. Khoon sookh gaya (Mon sang se glaça) ».

Rappelant l’incident dans une interview avec NDTV, elle a déclaré qu’elle aurait dû être plus « prudente » dans une telle situation. Elle pense qu’elle aurait dû lui parler dans le hall pour éviter la conversation gênante.

« Il faut faire attention. C’est mon bewakoofi, j’aurais dû l’appeler dans le hall et lui parler », a-t-elle ajouté.

Neena a récemment été vue dans « Sardar Ka Grandson » réalisé par la débutante Kaashvie Nair avec Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh, Soni Razdan, Kumud Mishra, Kanwaljit Singh et Divya Seth.

On la verra ensuite dans ‘Goodbye’ aux côtés d’Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna, ‘Panchayat’ et ‘Dial 100’ aux côtés de Manoj Bajpayee et Sakshi Tanwar.