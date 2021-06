Neena Gupta se souvient de ses difficultés financières : « J’étais prête à faire la vaisselle mais pas à demander de l’argent » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran de Bollywood Neena Gupta a souvent parlé de ses difficultés financières avant de donner naissance à sa fille Masaba. L’actrice n’a jamais hésité à de telles conversations.

De même, dans une récente interview avec un quotidien de premier plan, elle a révélé comment elle avait acquis la confiance nécessaire pour être indépendante et subvenir à ses besoins financièrement.

Il a dit à Times Now : « J’avais confiance que je ne demanderai pas mon argent ou quoi que ce soit d’autre. Mai kuch na kuch kar lugi. mai bartan maanjh lugi, lekin mai maangugi nahi, isiliye mujhe wo confidence tha (je savais que j’aurais fait quelque chose. Je n’ai aucune honte à faire un travail et j’ai appris cela de ma mère. ne demandez jamais d’argent à personne. Par conséquent, j’avais cette confiance. «

Pour les non-savants, Neena Gupta a élevé Masaba en tant que mère célibataire. Elle est l’enfant de l’actrice de Bollywood Neena Gupta et de l’ancienne joueuse de cricket Vivian Richards.

Le duo a commencé à se fréquenter dans les années 1980 et Masaba est née en 1989. Cependant, après que Neena et Vivian se soient séparés, elle a élevé sa fille seule. En 2008, Neena a épousé le comptable agréé Vivek Mehra.

De même, Masaba s’est marié avec le producteur de films Madhu Mantena en 2015, mais s’est dirigé vers le divorce en 2019.

Neena a récemment été vue dans « Sardar Ka Grandson » réalisé par la débutante Kaashvie Nair avec Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh, Soni Razdan, Kumud Mishra, Kanwaljit Singh et Divya Seth.

On la verra ensuite dans ‘Goodbye’ aux côtés d’Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna, ‘Panchayat’ et ‘Dial 100’ aux côtés de Manoj Bajpayee et Sakshi Tanwar.

Gupta devrait également publier son autobiographie le 14 juin.