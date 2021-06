Le livre de Neena Gupta « Sach Kahun Toh: An Autobiography » est sorti dans les gradins et le public adore le goût de tous les morceaux juteux que l’actrice y a partagés.

Dans l’un des chapitres du livre, Neena s’est souvenue du tournage du célèbre numéro de chanson et de danse » Choli Ke Peeche Kya Hai « , avec également Madhuri Dixit Nene, du film » Khal Nayak » réalisé par Subhash Ghai en 1993.

Dans un extrait du livre, Neena a révélé comment le réalisateur Subhash Ghai lui a demandé de porter un « chemisier rembourré » pour la séquence de la chanson, la faisant se sentir gênée, a rapporté Zee News.

Parlant de l’incident, Neena a écrit: « Quand j’ai entendu la chanson pour la première fois, je savais qu’elle était entraînante. Mais quand Subhash Ghai m’a dit quel serait mon rôle, je n’étais plus aussi enthousiaste. J’ai aimé le fait que mon rôle était chanté par mon amie Ila Arun, avec qui j’avais joué dans de nombreux films. Mais je n’ai pas pu le faire. »

Neena a ajouté : » Ils m’ont mis dans une tenue tribale gujarati et m’ont envoyé à Subhash Ghai pour approbation. » Non ! Non ! Non ! Non ! » cria-t-il. ‘Kuch bharo’. J’étais tellement embarrassé. À mon avis, il faisait référence à mon choli et déclarait qu’il devait être rempli. Ce n’était rien de personnel, je le savais. Il avait visualisé quelque chose… de plus gros. pour le rendu. Je n’ai pas tourné ce jour-là. Mais le lendemain, on lui a présenté une tenue différente, avec un soutien-gorge fortement rembourré, et il a semblé satisfait. Subhash Ghai était très précis sur ce qu’il voulait, ce qui c’est pourquoi il était un si bon réalisateur. »

Pendant ce temps, l’autobiographie de Neena a été lancée par Kareena Kapoor Khan lundi. Dans le livre, l’actrice s’est ouverte sur ses luttes personnelles et professionnelles et a partagé des anecdotes fascinantes de sa vie bien vécue.