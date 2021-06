Neena Gupta se souvient avoir été larguée « à la dernière minute » par un homme qu’elle était sur le point d’épouser

L’autobiographie de l’actrice vétéran Neena Gupta intitulée « Sach Kahun Toh » a été lancée lundi par nul autre que la diva de Bollywood Kareena Kapoor Khan, virtuellement.

Dans leur interaction, publiée sur la page de Neena Gupta, les deux – Neena et Kareena, discutent de l’autobiographie, de la façon dont l’acteur principal a ouvertement parlé de ses relations passées, de la solitude qu’elle éprouve dans ses premières années et par la suite, et de sa franchise et audacieuse Neena avait été de pouvoir en parler.

Neena, mariée à Vivek Mehra et actuellement à Mukhteshwar en raison de la pandémie, a déclaré qu’à part quelques « petites affaires », elle n’avait pas vraiment de compagnon après avoir déménagé à Mumbai.

Neena a déclaré à Kareena Kapoor Khan : « Pendant que j’écrivais le livre, j’ai réalisé dans mes premières années que j’étais sans amant ni mari. Parce que je suis venue ici, puis de petites affaires, rien ne s’est vraiment matérialisé. En gros, j’étais tout seul. «

Elle a poursuivi: « Même avec Vivian, il était loin, il avait sa propre vie. Nous nous sommes rencontrés très rarement. »

Pour les non avertis, l’histoire d’amour de Neena et de la joueuse de cricket Vivian Richards était un sujet de discussion dans les cercles de l’industrie autant que dans les médias à l’époque. Les deux ont une fille, Masaba Gupta.

Au cours de la conversation, Neena s’est également souvenue d’être sur le point d’épouser un homme qui, selon elle, a annulé à la « dernière minute », alors qu’elle faisait des emplettes pour des vêtements à Delhi. « Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais pas », a-t-elle déclaré en ajoutant: « C’est arrivé. Mais que puis-je faire? Je suis passé à autre chose. J’aurais adoré me marier avec lui. J’avais beaucoup de respect pour son père, sa mère. Je vivais dans leur maison. Il va lire, il est vivant, il est marié et heureux. Il a des enfants.

Elle a dit qu’elle voulait une vie normale et qu’elle se sent toujours envieuse quand elle voit des gens dans des relations régulières. « Les gens disent que j’ai vécu ma vie selon mes propres conditions. En fait, je ne l’ai jamais fait. Partout où je me suis trompé, je l’ai accepté et j’ai avancé. Je voulais avoir un mari normal, des enfants, ma belle-famille. Quand je vois d’autres personnes Je me sens un peu envieuse. Mais, je n’ai pas blâmé, je ne suis pas devenue alcoolique ou je ne suis pas allée dans une mauvaise direction parce que ce que je voulais, je ne l’ai pas obtenu », a-t-elle déclaré.

« Ce que vous lisez dans le livre n’est pas ce que je voulais que ma vie soit », a déclaré Neena.

Quant à savoir si elle craignait à l’époque que les gens la jugent pour la façon dont sa vie allait être, Neena a déclaré: « Je l’étais. Je n’aurais pas écrit cette (autobiographie) si ma mère et mon père étaient vivants. »

Elle a ajouté: « Cela me dérangeait parfois que les gens disent » isiliye yeh soulève bonjour « , mais maintenant je suis au-delà de cela. Maintenant, je suis appréciée pour mon travail, ma fille et mon mari m’aiment, c’est ce que je vouloir. »

Le livre guidera les lecteurs à travers le parcours de Neena depuis son passage à la National School of Drama (NSD) jusqu’à son déménagement à Bombay (Mumbai) dans les années 80 et sa monoparentalité. De plus, l’autobiographie abordera également des sujets tels que la politique de l’industrie cinématographique, le casting et ce qu’il faut à un jeune acteur pour survivre sans parrain dans l’industrie cinématographique hindi.