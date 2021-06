Neena Gupta révèle que son amie lui a suggéré d’épouser un homosexuel alors qu’elle était enceinte de Masaba Gupta

Le nouveau livre de l’actrice Neena Gupta, « Sach Kahoon Toh: An Autobiography », a fait la une des journaux ces jours-ci. Dans le livre, elle a révélé de nombreux détails sur ses luttes passées personnelles et liées à l’industrie. L’acteur a parlé du temps où elle se débattait alors qu’elle était enceinte de Masaba Gupta et Vivian Richards, une ancienne joueuse de cricket des Antilles avait refusé de l’épouser ou de s’occuper du nouveau-né.

Dans un extrait de son livre, Neena a révélé que son amie lui avait suggéré d’épouser un banquier gay de la région de Bandra à Mumbai, qui voulait éviter la pression de la société. Neena aurait le droit de dire que l’enfant était le sien mais il ne ferait pas partie de sa vie. Neena Gupta a déclaré qu’elle s’était moquée d’eux parce qu’elle ne se sentait pas bien de se marier juste pour éviter la controverse. Elle a décidé de faire face à la spéculation quand cela s’est produit, jusqu’alors Neena a choisi de porter des vêtements amples le plus longtemps possible afin d’éviter tout commentaire négatif.

De plus, Neena Gupta a également révélé que l’acteur/réalisateur Satish Kaushik lui avait également proposé de l’épouser lorsqu’elle était enceinte. Le cinéaste lui avait dit qu’elle pouvait dire que l’enfant était le sien et que personne ne se douterait de rien.

Pour les non-versés, elle a donné naissance à la fille de Vivian, Masaba Gupta, et l’a élevée comme une mère célibataire. Neena a épousé le comptable agréé Vivek Mehra basé à Delhi en 2008. Après des années dans l’industrie, sa carrière a pris un nouveau souffle en 2018 avec des films comme « Badhaai Ho », « Veere Di Wedding » et « Mulk ». Auparavant, elle avait lancé un appel à travaux sur Instagram.

Neena a également été vue récemment dans le talk-show de Kareena Kapoor Khan dans lequel elle a expliqué pourquoi et comment elle avait pensé publier le livre et à quoi on pouvait s’attendre en le lisant.