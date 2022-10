Neena Gupta rend hommage à la co-star de Goodbye, dit “si content que nous ayons…”

Arun Bali, vétéran de Bollywood et acteur de télévision, est décédé le 7 octobre et son dernier film, Goodbye, est également sorti le même jour. Au revoir met en vedette Amitabh Bachchan, Rashmika Mandanna et Neena Gupta en tête. Par coïncidence, Neena a collaboré avec Arun même au début de sa carrière. Ainsi, la star de Badhaai Ho a écrit une note sincère sur la disparition de Bali.

Sur son Instagram, Neena a partagé une photo de sa série, Parampara. Dans l’alambic, on peut voir une jeune Neena assise avec un Sadhu (joué par Arun) à l’escalier d’un temple. Avec la photo, Neena a écrit : “Au revoir #ArunBali Mon premier jour de tournage sur la série Parampara qui s’est déroulée il y a des années avec Arun Bali. Je suis tellement contente que nous ayons pu tourner récemment pour Au revoir.”

Arun Bali est décédé à l’âge de 79 ans. Apparemment, il souffrait de myasthénie grave. L’actrice Nilu Kohli a exprimé son chagrin face au décès de l’acteur vétéran Arun Bali alors qu’il partait pour sa demeure céleste après avoir souffert de maladie depuis longtemps vendredi. Nilu avait travaillé avec lui dans le film Goodbye récemment sorti, qui met en vedette la mégastar Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux.

Pour les non-initiés, Arun Bali essaie le rôle du père de Neena Gupta dans le film. Réagissant au départ malheureux de l’acteur principal, Nilu a partagé une photo dans laquelle elle et Arun peuvent être vus avec le casting du film. Elle a écrit dans la légende : “Je suis trop choquée. Je savais que ça allait arriver parce qu’il était très malade. J’ai essayé d’appeler son numéro mais malheureusement, nous n’avons pas pu nous connecter. Pour le moment, je ne sais pas quoi faire. dire.”

Arun Bali a été présenté dans de nombreux films et séries télévisées. Il a essayé le rôle du roi Porus dans le drame d’époque Chanakya de 1991, est devenu Kunwar Singh dans le feuilleton de Doordarshan Swabhimaan et a également joué le rôle de Huseyn Shaheed Suhrawardy, le ministre en chef du Bengale indivis dans le film acclamé par la critique Hey Ram.