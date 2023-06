Neena Gupta réagit au deuxième mariage de l’ancien gendre Madhu Mantena

La mère de Masaba, Neena Gupta.

L’ex-mari cinéaste de la créatrice Masaba Gupta, Madhu Mantena, s’est récemment marié pour la deuxième fois avec la professeure de yoga Ira Trivedi. Il est allé sur Instagram et a laissé tomber une série de photos de mariage. Le cinéaste a partagé des extraits des rituels de mariage, ainsi que la légende : « Je suis complet maintenant… Je ne me suis jamais senti aussi heureux et paisible de toute ma vie. J’étais vraiment au-dessus de mon poids quand j’ai demandé à Ira de m’épouser et avec un peu d’intervention divine, je me suis marié avec elle hier (11 juin).

Il a ajouté : « Au cours des dernières années, l’influence d’Ira sur moi m’a aidé à me rapprocher de Dieu et à m’essayer à la co-création avec l’univers. Je me sens fort et en sécurité alors qu’Ira et moi nous embarquons dans la construction de notre propre famille. Je suis submergé par tout l’amour qu’Ira et moi avons reçu ces deux derniers jours de la part de toute notre famille, nos amis et nos sympathisants. Nous sommes bénis de vous avoir tous dans nos vies… »









La mère de Masaba, Neena Gupta, réagit au message de Madhu Mantena

L’ancienne actrice de la belle-mère de Madhu Mantena, Neena Gupta, a réagi à son message. Elle a commenté « Félicitations ».

Plusieurs autres ont également commenté la publication.

Preity Zinta a écrit : « Félicitations les gars (émojis du cœur) plein d’amour et encore d’amour ».

La vie amoureuse de Masaba Gupta

Madhu Mantena était auparavant mariée à Masaba Gupta. Ils se sont mariés lors d’un mariage judiciaire à Mumbai le 2 juin 2015. Cela a été suivi d’une série de fêtes de mariage. Le couple s’est séparé en 2019. En janvier de cette année, Masaba Gupta a de nouveau sauté le pas avec l’acteur Satyadeep Misra.

Les festivités du mariage de Madhu Mantena et Ira Trivedi

Après les festivités du mariage, Madhu Mantena et Ira Trivedi ont également organisé une réception de mariage étoilée à Mumbai. Un certain nombre de grosses perruques de Bollywood faisaient partie de la réception. La liste des invités comprenait Aamir Khan. Pour les non-initiés, Madhu Mantena a travaillé avec Aamir dans « Ghajini ».

Hrithik Roshan, Saba Azad, Rakesh Roshan, Sara Ali Khan, Rajkummar Rao, Patralekhaa, Rakul Preet Singh, Jackky Bhagnani, Anil Kapoor, Anupam Kher, Jackie Shroff, Sonakshi Sinha et Huma Qureshi étaient également présents.