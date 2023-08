Neena Gupta pose en robe noire sexy, la vidéo devient virale

Neena Gupta était magnifique dans une robe noire sexy mardi.

La star de Bollywood Neena Gupta, qui ne manque jamais de nous divertir avec ses talents d’actrice dans les films, a été vue en train de nous donner des objectifs majeurs mardi. Elle a été vue vêtue d’une robe noire sexy lorsqu’elle est arrivée pour une fête à Mumbai.

Sa vidéo fait désormais le buzz sur les réseaux sociaux. Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo et a écrit : « L’élégance intemporelle Neena Gupta Time a été gentille avec Neena Gupta, augmentant la chaleur dans cette superbe robe ! Qui a besoin d’une horloge quand vous avez une telle beauté intemporelle ? » Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Je suis content qu’elle ne se soit pas souciée de l’opinion des gens sur son âge et la tenue… et elle portait juste ce qu’elle voulait ! Et elle est jolie.

Regarder la vidéo:





La deuxième personne a commenté: «De nos jours, les gens essaient si fort de paraître jeunes… ils aimeraient savoir que la vieillesse a aussi son propre charme et sa propre beauté. Je ne blâme pas les gens, mais plutôt notre état d’esprit critique de la honte de l’âge oblige les gens à essayer d’avoir l’air jeune. Le troisième a dit « belle tenue ».

L’actrice Neena Gupta semble ravie d’être dans la meilleure phase de sa carrière. Après avoir joué dans des films à succès critique et commercial et joué des rôles de premier plan dans ces films, Neena s’est présentée comme belle-mère. La fille de Neena, Masaba, s’est mariée avec sa co-star Satyadeep Misa le 27 janvier, lors d’une cérémonie intime. L’actrice chevronnée a accueilli Satyadeep dans sa famille, non pas comme son gendre, mais comme son fils.

Plus tôt, lors de la promotion de son film Shiv Shastri Balboa avec DNA India, Neena a partagé un conseil crucial qu’elle a donné à sa fille pour sa nouvelle vie. Gupta a déclaré: « C’est (le mariage) n’est pas si facile. C’est facile d’aimer, mais ce n’est pas facile de vivre avec un être cher. Donc, vous devez faire beaucoup de compromis, sinon cela ne fonctionnera pas. » Gupta a poursuivi: « C’est ce que j’ai dit à Masaba. Vous devez respecter l’autre personne, car l’amour ne suffit pas. Même lui doit aussi vous respecter. Et si vous sentez qu’il n’est pas respectueux, alors vous devrez le faire respectes toi. »

