Neena Gupta partage une photo de son classique Utsav de 1984, se souvient de la défunte co-star Shankar Nag | Nouvelles des gens

Mumbai: l’actrice Neena Gupta a partagé jeudi un joyau de retour sur les réseaux sociaux, en publiant une photo du classique « Utsav » de 1984.

Dans le plan moyen du film d’époque, une jeune Neena a un tissu enroulé autour de son buste comme une bralette. Elle échange un regard timide avec son co-acteur, feu Shankar Nag.

« Une photo d’un beau film Utsav avec Shankar Nag tu me manques tellement Shankar bohat jaldi chod gaye tum hamen », a écrit Neena en se souvenant de l’acteur-réalisateur Shankar Nag, décédé à l’âge de 35 ans dans un accident de voiture en 1990.

Shankar Nag était un acteur, scénariste, réalisateur et producteur connu pour son travail dans les films et la télévision en kannada et en hindi. Il a réalisé et joué dans la série Doordarshan, ‘Malgudi Days’.

La production « Utsav » de Shashi Kapoor était un film en avance sur son temps. Basé sur la pièce « Mrichakatika », le drame érotique a été réalisé par Girish Karnad et mettait en vedette Rekha, Anuradha Patel, Shekhar Suman et Amjad Khan. Neena a joué Madanika, une courtisane esclave.

Sur la photo de Neena, l’acteur Ramneek Pantal a commenté à propos de Shankar Nag : « On dirait Shahrukh Khan d’après le profil. »

L’acteur de télévision Sachin Shroff a écrit : « C’était un si bon acteur. »

Neena Gupta a récemment lancé son autobiographie, « Sach Kahun Toh », partageant de nombreuses idées intéressantes de sa vie.

L’actrice, qui a été vue récemment dans le film « Sardar Ka Grandson », sera ensuite vue dans un drame de cricket « 83 » et le thriller « Dial 100 ».