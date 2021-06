Neena Gupta est probablement l’une des rares actrices qui sont non seulement douées pour jouer, mais qui ont aussi un sens de l’humour incroyable. Il y a quelques jours, Neena a publié ses mémoires, intitulées « Such Kahun Toh », dans lesquelles elle révèle plusieurs détails intéressants sur sa vie. Neena a récemment révélé qu’elle se sentait mal après son émission, « Saans » a été brusquement interrompue par la chaîne.

Neena avait écrit, réalisé et joué dans ‘Saans’ qui mettait également en vedette les acteurs Kanwaljit Singh et Kavita Kapoor. L’émission s’est déroulée de 1998 à 1999. On a demandé à Neena dans une interview si elle se sentait «professionnellement trahie» par la façon dont l’émission avait été annulée.

En parlant à The Quint, elle a déclaré: «Oui, cela m’a été très mal transmis. Et quelque chose d’autre m’a été promis, et ils ont fait autre chose. Je vais bien, si mon programme ne fonctionne pas bien et que vous m’avez promis ces nombreux programmes et que vous voulez supprimer… Je vais bien, parce que les choses changent. Mais il y a une décence.

Elle a ajouté : « J’ai travaillé avec vous pendant des années, je vous ai donné le programme le plus ‘hit’ à la télévision à l’époque. J’ai toujours été bon avec toi, je t’ai très bien traité. Qu’est-ce que j’attends en retour ? Être traité correctement. C’est ça. Il y a une façon de dire : « Madame, votre truc ne fonctionne pas. » C’était donc une très mauvaise chose, que je n’aimais pas. Et puis j’ai réalisé que c’était encore mon erreur, parce que je pensais que ce type était devenu mon ami. Mais il n’était pas mon ami. J’étais leur meilleur réalisateur, donc il était très bon avec moi. »

L’autobiographie de Neena Gupta « Sach Kahun Toh » a été lancée virtuellement par Kareena Kapoor Khan le 14 juin et a fait les gros titres depuis. Neena a fait plusieurs révélations dans le livre sur sa vie, sa grossesse, ses relations passées et la solitude qu’elle éprouve dans ses premières années et par la suite. Dans le livre, Neena a même révélé que Satish Kaushik avait proposé de l’épouser mais elle l’a refusé.

Le livre guidera les lecteurs à travers le parcours de Neena depuis son passage à la National School of Drama (NSD) jusqu’à son déménagement à Bombay (Mumbai) dans les années 80 et à être un parent célibataire avec sa fille, Masaba Gupta. De plus, l’autobiographie abordera également des sujets tels que la politique de l’industrie cinématographique, le casting et ce qu’il faut à un jeune acteur pour survivre sans parrain dans l’industrie cinématographique hindi.